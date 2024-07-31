Забарный станет игроком одного из самых популярных клубов Европы

Илья Забарный перед матчем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" может принести еще большую пользу английской команде. Один из лучших молодых футболистов АПЛ прошлого сезона заинтересовал известный клуб, который готов заплатить за него серьезные деньги.

"Борнмут" готов продать Забарного, сообщает Daily Star.

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Илья Забарный за полтора сезона стал лидером обороны "Борнмута" и одним из футболистов, которые входят в списки потенциальных новичков топовых европейских клубов. Сезон 2024/2025 украинский защитник может начать уже в новой команде за пределами Англии.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Трансфер Забарного из "Борнмута"

Недавно украинский футболист продлил контракт с английским клубом до 2029 года. Это дает возможность "Борнмуту" требовать любую сумму за молодого защитника. Клуб АПЛ не продаст Забарного дешевле, чем за 35 млн евро.

В услугах украинца заинтересован туринский "Ювентус". Новый главный тренер команды Тьяго Мотта строит в команде свой проект, ему дали карт-бланш на усиление состава. Специалисту понравилась игра Забарного за "Борнмут" и сборную Украины.

"Старая синьора" собирается заплатить за украинца 30 млн евро. Еще пять миллионов "Борнмут" сможет получить в качестве бонусов.

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