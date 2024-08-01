Зинченко будет выступать за одну из самых популярных команд мира

Александр Зинченко во время предсезонного турне "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко близок к тому, чтобы сменить клуб. "Канониры" уже ведут переговоры о трансфере футболиста.

"Арсенал" может заработать на продаже Зинченко большие деньги, сообщает Tutto Mercato.

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Руководство лондонского "Арсенала" продолжает искать новый клуб для украинского игрока Александра Зинченко. Украинец не входит в планы главного тренера Микеля Артеты на сезон 2024/2025. Защитник продолжает тренироваться в команде, но в ближайшее время он сменит клуб.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Зинченко уедет из Англии

В конце прошлого сезона украинский футболист потерял место в основном составе "Арсенала". Главный тренер команды принял решение о том, что ему необходим новый левый защитник, поиски кандидата на эту позицию уже идут.

Артета работает с игроками "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

"Канонирам" необходимы деньги на трансферную кампанию, поэтому лондонский клуб выставил на трансфер четырех игроков. В этом списке оказался и Александр Зинченко.

На украинца претендует миланский "Интер". Переход защитника одобрил наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги. Клубы уже ведут переговоры по игроку. "Арсенал" может заработать на продаже Зинченко 20 млн евро без учета бонусов.

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