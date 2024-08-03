Олимпиада-2024 - француз Тедди Ринер установил рекорд в дзюдо

Французский дзюдоист Тедди Ринер на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters, Kim Kyung-Hoon

Французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл в финале соревнований Олимпиады-2024 среди мужчин в весовой категории более 100 кг, одолев корейца Ким Минджона. Он стал первым в истории дзюдоистом, завоевавшим четыре олимпийских золотых медали.

Об этом сообщили на Paris 2024 Olympics в пятницу, 2 августа.

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Победа французского дзюдоиста на Олимпиаде-2024

Французский дзюдоист 35-летний Тедди Ринер победил корейца Ким Минджона в финале соревнований среди мужчин в весовой категории более 100 кг.

Бой Тедди Ринера с Ким Минджоном. Фото: Reuters, Kim Kyung-Hoon

Олимпиада-2024 в Париже уже пятая в карьере Ринера. Придя на игры, он уже был частью французского пантеона лучших спортивных звезд, имея за плечами 11 титулов чемпиона мира, пять европейских корон и 10-летнюю победную серию.

Француз стал первым в истории дзюдоистом, выигравшим четыре олимпийских золотых медали, и самым титулованным олимпийским дзюдоистом всех времен с шестью медалями.

В конце концов именно Ким Минджон стал для Ринера последним испытанием перед третьим индивидуальным олимпийским титулом. Дзюдоист из Республики Корея, известный своей обманчивой скоростью, тотчас ускорил темп, пытаясь застать Ринера врасплох. Однако француз на это не реагировал.

Победа Тедди-Ринера. Фото: Reuters, Kim Kyung-Hoon

"Ринер отбивался от атак Кима, пока наконец не появилась возможность. За 16 секунд до конца поединка он нашел свой крайне необходимый и желанный — иппон, чтобы завершить бой и навсегда запечатлеть свое место в истории", — говорится в сообщении.

После удара Ринер сразу же упал на ноги с вытянутыми руками. Он оглянулся на шумную арену, прежде чем разрослась его культовая улыбка. Когда до него дошло величие момента, он поднял три пальца к толпе — три олимпийских индивидуальных золотых медали.

"Я очень горжусь своим идеальным днем. Но мне нужно время, чтобы осознать это. Этот день просто невероятный. Я знаю. И я надеюсь, что все спортсмены смогут провести такой идеальный день дома. Возможно, сегодня вечером. Может быть, завтра. Я не думаю, что буду хорошо спать... Но я знаю, что это сон. Это сон", — поделился впечатлениями дзюдоист.

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