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Французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд на Олімпіаді-2024

3 серпня 2024 09:43
Валерія Барановська - редактор
Олімпіада-2024 — француз Тедді Рінер встановив рекорд у дзюдо
Французький дзюдоїст Тедді Рінер на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters, Kim Kyung-Hoon
Валерія Барановська - редактор

Французький дзюдоїст Тедді Рінер виграв у фіналі змагань Олімпіади-2024 серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг, здолавши корейця Кім Мінджона. Він став першим в історії дзюдоїстом, який завоював чотири олімпійські золоті медалі. 

Про це повідомили на Paris 2024 Olympics у п'ятницю, 2 серпня.

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Перемога французького дзюдоїста на Олімпіаді-2024

Французький дзюдоїст 35-річний Тедді Рінер переміг корейця Кім Мінджона у фіналі змагань серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг.

Бій Тедді Рінера
Бій Тедді Рінера з Кім Мінджоном. Фото: Reuters, Kim Kyung-Hoon

Олімпіада-2024 у Парижі — вже п'ята в кар'єрі Рінера. Прийшовши на ігри, він уже був частиною французького пантеону найкращих спортивних зірок, маючи за плечима 11 титулів чемпіона світу, п'ять європейських корон та 10-річну переможну серію.

Француз став першим в історії дзюдоїстом, який виграв чотири олімпійські золоті медалі, та найбільш титулованим олімпійським дзюдоїстом усіх часів із шістьма медалями.

Зрештою, саме Кім Мінджон став для Рінера останнім випробуванням перед третім індивідуальним олімпійським титулом. Дзюдоїст з Республіки Корея, відомий своєю оманливою швидкістю, одразу ж прискорив темп, намагаючись застати Рінера зненацька. Проте француз на це не реагував.

Тедді Рінер на Олімпіаді-2024
Перемога Тедді-Рінера. Фото: Reuters, Kim Kyung-Hoon

"Рінер відбивався від атак Кіма, доки нарешті не з'явилася можливість. За 16 секунд до кінця поєдинку він знайшов свій вкрай необхідний і бажаний — іппон, щоб завершити бій і назавжди закарбувати своє місце в історії", — йдеться в повідомленні.

Після удару Рінер одразу ж впав на ноги з витягнутими руками. Він озирнувся на галасливу арену, перш ніж розрослася його культова посмішка. Коли до нього дійшла велич моменту, він підняв три пальці до натовпу — три олімпійські індивідуальні золоті медалі.

"Я дуже пишаюся своїм ідеальним днем. Але мені потрібен час, щоб усвідомити це. Цей день просто неймовірний. Я знаю. І я сподіваюся, що всі спортсмени зможуть провести такий ідеальний день вдома. Можливо, сьогодні ввечері. Можливо, завтра. Я не думаю, що буду добре спати... Але я знаю, що це сон. Це сон", — поділився враженнями дзюдоїст.

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Франція спорт Олімпіада-2024 Дзюдо

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