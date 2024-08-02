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Олімпіада-2024, день сьомий — розклад українців — Магучіх вступає у боротьбу

2 серпня 2024 08:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Розклад турнірів з українцями у сьомий день Олімпіади-2024
Ярослава Магучіх готова до Олімпіади Фото: instagram.com/rosya_dp/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортсмени візьмуть участь одразу у декількох турнірах у сьомий день Олімпійських ігор у Парижі. У боротьбу за медалі вступають Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та інші зірки національної команди.

Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне, нагадує портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 2 серпня, розпочався сьомий день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі. Представники збірної України змагатимуться у 7 видах спорту.

Ярослав Хижняк
Ярослав Хижняк перед боєм. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Календар виступу українців

Вже о 10.00 у боротьбу вступить Олена Костевич. Вона виступає у кульовій стрільбі з пістолета на 25 м. Спочатку українка виступить у кваліфікації на точність, а о 13:00 на неї чекає кваліфікація на швидкість.

Об 11:00 розпочнеться турнір із дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 78 кг. У рамках 1/16 у боротьбу вступить Христина Гоман.

Об 11:10 на глядачів чекає легка атлетика. У кваліфікації з метання молота у чоловіків виступить українець Михайло Кохан.

Об 11:15 стартує кваліфікація зі стрибків у висоту серед жінок. У ній братимуть участь Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

О 19:15 пройде кваліфікація у жінок з потрійного стрибка. За Україну виступить Марина Бех-Романчук.

О 20:10 розпочнеться мікст кваліфікація в естафеті 4х400м. Збірну України представлять Олександр Погорелко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак та Данило Даниленко.

О 21:10 розпочнеться чоловіча кваліфікація зі штовхання ядра. За Україну виступить Роман Кокошко.

О 12:00 пройде чоловічий фінал зі стрибків у воду (синхрон 3 метри). У запливі візьмуть участь Олег Колодій та Данило Коновалов.

О 12:06 відбудеться фінал В з академічного веслування у чоловіків. У двійці парної легкої ваги виступлять Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.

О 17:40 стартує кваліфікація з гребного слалому (каяк-крос). Україну представить Вікторія Усс.

О 22:36 у чвертьфіналі турніру з боксу у чоловіків (вагова категорія 80 кг) на ринг вийде Олександр Хижняк.

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спорт Олімпійські ігри Олександр Хижняк Ярослава Магучіх спортсменка Ірина Геращенко Олімпіада-2024

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