Скільки заробляють організатори Олімпіади 2024 — квитки та туристи

Квиток на Олімпійські ігри. Фото: lebonbon.fr

Франція не планувала бити рекорди витрат на організацію Олімпіади 2024 в Парижі. Але життя розпорядилося по-іншому й тепер потрібно думати, як повернути 11 млрд євро.

Про це написав Informator.

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Витрати на Олімпіаду

Спочатку оргкомітет Олімпіади 2024 розраховував вкластися у бюджет 5,5 млрд євро. Але на виході сума витрат подвоїлася — до 11 млрд євро. У понаднормових грошах звинувачують інфляцію, але подейкують, що лише очищення річки Сена коштувало 1,3 млрд євро, а ще 3,4 млрд євро потребувало продовження лінії метро. Церемонія відкриття потягнула 122 млн євро.

Але є й приклади заощадливості. Насамперед вирішили не зводити нові спортивні об'єкти, а відбутися вже наявними аренами. У підсумку для головної спортивної події чотириріччя збудували лише Олімпійське поселення (1,45 млрд євро), водний центр (172 млн євро), гімнастичний та бадмінтонний комплекс (136 млн євро).

Як повернуть гроші

Організатори розраховують вийти в нуль. Тобто заробити стільки ж, скільки витратили — 11 млрд євро. Від організації змагань очікується надходження 4,5 млрд євро, від будівництва об'єктів — 3 млрд євро, від туризму — 3,6 млрд грн.

Ціни на олімпійські квитки кусаються. Найдешевші перепустки на футбол коштують від 15 євро, на водне поло або байдарковий слалом — 24 євро. За прогнозами, змагання на Олімпіаді відвідають близько 15 млн людей.

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