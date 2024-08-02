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Сколько зарабатывают организаторы Олимпиады 2024 — как вернуть 11 млрд евро

2 августа 2024 06:40
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Сколько зарабатывают организаторы Олимпиады 2024 года — билеты и туристы.
Билет на Олимпийские игры. Фото: lebonbon.fr
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Франция не планировала бить рекорды расходов на организацию Олимпиады-2024 в Париже. Но жизнь распорядилась по-другому, и теперь нужно думать, как вернуть 11 млрд евро.

Об этом написал Informator.

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Расходы на Олимпиаду

Первоначально оргкомитет Олимпиады 2024 года рассчитывал вложиться в бюджет 5,5 млрд евро. Но на выходе сумма расходов удвоилась — до 11 млрд евро. В сверхурочных деньгах обвиняют инфляцию, но говорят, что только очистка реки Сена стоила 1,3 млрд евро, а еще 3,4 млрд евро потребовало продолжения линии метро. Церемония открытия потянула 122 млн евро.

Но есть и примеры бережливости. Прежде всего, решили не возводить новые спортивные объекты, а воспользоваться уже имеющимися аренами. В итоге для главного спортивного события четырехлетия построили только Олимпийскую деревню (1,45 млрд евро), водный центр (172 млн евро), гимнастический и бадминтонный комплекс (136 млн евро).

Как вернут деньги

Организаторы рассчитывают выйти в ноль. То есть заработать столько же, сколько потратили — 11 млрд евро. От организации соревнований ожидается поступление 4,5 млрд евро, от строительства объектов — 3 млрд евро, от туризма — 3,6 млрд грн.

Цены на олимпийские билеты кусаются. Самые дешевые пропуска на футбол стоят от 15 евро, на водное поло или байдарочный слалом — 24 евро. По прогнозам, соревнования на Олимпиаде посетят около 15 млн человек.

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деньги Соревнования Олимпиада-2024 билеты Париж-2024

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