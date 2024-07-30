Сколько стоит снаряжение для стрельбы из лука на Олимпиаде 2024 года

Дорогая стрельба — сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024
Дисциплина стрельбы из лука успешно участвовала в семнадцати Олимпийских играх. Сколько нужно потратить средств, чтобы оснастить одного стрелка для соревнований в Париже в 2024 году.
Об этом написал JioNews.
Луки и стрелы, изготовленные для интенсивных турниров, обычно содержат углеродное волокно и алюминий в качестве основных компонентов. Некоторые производители также прибегают к натуральным материалам, таким как бамбук, чтобы улучшить общее сцепление лука. В среднем полный комплект лука стоит 2500–3000 долларов.
Плечи для лука Hoyt Velos Formula
Цена: от 1000 долларов.
Благодаря элегантному дизайну и узкому корпусу он помогает стрелку держать лук. Кроме того, материалы из карбона и бамбука способствуют лучшей стабильности и повышают точность стрельбы.
Комплексный прицел Shibuya
Цена: до 400 долларов.
Прицелы Shibuya являются одними из популярнейших среди олимпийских лучников.
Стабилизаторы BeeStinger
Цена: около 100 долларов.
Помогают лучнику добиться оптимальной стабилизации во время стрельбы.
Верхний/нижний стабилизатор Bicaster
Цена: 200 долларов.
Набор включает в себя четыре небольших гири и переходные винты.
Наконечник Easton Arrow
Цена: до 60 долларов.
Наконечники Easton Arrow использовались на Олимпийских играх в течение десятилетий.
Стержни для стрел Easton X10
Цена: до 600 долларов.
Произведенный в Соединенных Штатах, стержень Easton X10 всегда был популярным набором для лучников на Олимпийских турнирах.
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