Сколько стоит снаряжение для стрельбы из лука на Олимпиаде 2024 года

Лучники. Фото: archerygb.org

Дисциплина стрельбы из лука успешно участвовала в семнадцати Олимпийских играх. Сколько нужно потратить средств, чтобы оснастить одного стрелка для соревнований в Париже в 2024 году.

Об этом написал JioNews.

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Луки и стрелы, изготовленные для интенсивных турниров, обычно содержат углеродное волокно и алюминий в качестве основных компонентов. Некоторые производители также прибегают к натуральным материалам, таким как бамбук, чтобы улучшить общее сцепление лука. В среднем полный комплект лука стоит 2500–3000 долларов.

Плечи для лука Hoyt Velos Formula

Фото: abbeyarchery.com.au

Цена: от 1000 долларов.

Благодаря элегантному дизайну и узкому корпусу он помогает стрелку держать лук. Кроме того, материалы из карбона и бамбука способствуют лучшей стабильности и повышают точность стрельбы.

Комплексный прицел Shibuya

Фото: abbeyarchery.com.au

Цена: до 400 долларов.

Прицелы Shibuya являются одними из популярнейших среди олимпийских лучников.

Стабилизаторы BeeStinger

Фото: beestinger.com

Цена: около 100 долларов.

Помогают лучнику добиться оптимальной стабилизации во время стрельбы.

Верхний/нижний стабилизатор Bicaster

Фото: bicaster.com

Цена: 200 долларов.

Набор включает в себя четыре небольших гири и переходные винты.

Наконечник Easton Arrow

Фото: eastonarchery.com

Цена: до 60 долларов.

Наконечники Easton Arrow использовались на Олимпийских играх в течение десятилетий.

Стержни для стрел Easton X10

Фото: lancasterarchery.com

Цена: до 600 долларов.

Произведенный в Соединенных Штатах, стержень Easton X10 всегда был популярным набором для лучников на Олимпийских турнирах.

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