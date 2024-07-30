Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Олимпиада 2024 arrow Дорогая стрельба — сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 arrow

Дорогая стрельба — сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024

30 июля 2024 21:28
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Сколько стоит снаряжение для стрельбы из лука на Олимпиаде 2024 года
Лучники. Фото: archerygb.org
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Дисциплина стрельбы из лука успешно участвовала в семнадцати Олимпийских играх. Сколько нужно потратить средств, чтобы оснастить одного стрелка для соревнований в Париже в 2024 году.

Об этом написал JioNews.

Читайте также:

Луки и стрелы, изготовленные для интенсивных турниров, обычно содержат углеродное волокно и алюминий в качестве основных компонентов. Некоторые производители также прибегают к натуральным материалам, таким как бамбук, чтобы улучшить общее сцепление лука. В среднем полный комплект лука стоит 2500–3000 долларов.

Плечи для лука Hoyt Velos Formula

Дорогая стрельба - сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 - фото 1
Фото: abbeyarchery.com.au

Цена: от 1000 долларов.

Благодаря элегантному дизайну и узкому корпусу он помогает стрелку держать лук. Кроме того, материалы из карбона и бамбука способствуют лучшей стабильности и повышают точность стрельбы.

Комплексный прицел Shibuya

Дорогая стрельба - сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 - фото 2
Фото: abbeyarchery.com.au

Цена: до 400 долларов.

Прицелы Shibuya являются одними из популярнейших среди олимпийских лучников.

Стабилизаторы BeeStinger

Дорогая стрельба - сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 - фото 3
Фото: beestinger.com

Цена: около 100 долларов.

Помогают лучнику добиться оптимальной стабилизации во время стрельбы.

Верхний/нижний стабилизатор Bicaster

Дорогая стрельба - сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 - фото 4
Фото: bicaster.com

Цена: 200 долларов.

Набор включает в себя четыре небольших гири и переходные винты.

Наконечник Easton Arrow

Дорогая стрельба - сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 - фото 5
Фото: eastonarchery.com

Цена: до 60 долларов.

Наконечники Easton Arrow использовались на Олимпийских играх в течение десятилетий.

Стержни для стрел Easton X10

Дорогая стрельба - сколько стоит снаряжение для лучника на Олимпиаде 2024 - фото 6
Фото: lancasterarchery.com

Цена: до 600 долларов.

Произведенный в Соединенных Штатах, стержень Easton X10 всегда был популярным набором для лучников на Олимпийских турнирах.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Париж Олимпиада-2024 цены Стрельба из лука спортсмены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом