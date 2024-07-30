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По цене Mercedes — сколько стоит самый дорогой велосипед на Олимпиаде 2024

30 июля 2024 06:40
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
ТОП-3 самых дорогих велосипедов Олимпиады 2024 в Париже
V-IZU TCM2. Фото: bikeradar.com
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Считается, что профессиональные шоссейные велосипеды имеют высокую цену. Но в олимпийском велоспорте на треке, где аэродинамика доведена до экстремальных показателей, близких к Формуле-1, стоимость байков резко возросла до уровня настоящего безумия.

Об этом написал Brujula Bike.

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V-IZU TCM2

Самым дорогим велосипедом на Олимпийских играх является V-IZU TCM2, который использует японская команда. Его цена составляет 126 555 евро без НДС. Вилка и стойки на байке максимально открыты, чтобы минимизировать взаимодействие этих элементов с проходящими через них колесами и потоком воздуха.

V-IZU TCM1

Модель TCM1 стоит 112 320 евро. Велосипед имеет более традиционный дизайн и используется в дисциплинах на выносливость.

UKSI-BC1

По цене Mercedes - сколько стоит самый дорогой велосипед на Олимпиаде 2024 - фото 1
UKSI-BC1. Фото: inkl.com

Модель, используемая британской командой, стоит 64 350 евро.

Также стоит добавить цену индивидуальных удлинителей для каждого велосипедиста, сверхжесткие аэродинамические рули, колеса разных профилей и специфических конфигураций.

Не забывайте об аэродинамической одежде и длинном списке очень дорогих компонентов и аксессуаров.

Итак, технологии в велоспорте на треке стали такими же важными, как и ноги спортсмена.

Ранее мы писали, как в Париже живут украинские олимпийцы. Также организаторы Олимпиады-2024 извинились за "некоторые выступления" на церемонии открытия.

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