ТОП-3 самых дорогих велосипедов Олимпиады 2024 в Париже

V-IZU TCM2. Фото: bikeradar.com

Считается, что профессиональные шоссейные велосипеды имеют высокую цену. Но в олимпийском велоспорте на треке, где аэродинамика доведена до экстремальных показателей, близких к Формуле-1, стоимость байков резко возросла до уровня настоящего безумия.

Об этом написал Brujula Bike.

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V-IZU TCM2

Самым дорогим велосипедом на Олимпийских играх является V-IZU TCM2, который использует японская команда. Его цена составляет 126 555 евро без НДС. Вилка и стойки на байке максимально открыты, чтобы минимизировать взаимодействие этих элементов с проходящими через них колесами и потоком воздуха.

V-IZU TCM1

Модель TCM1 стоит 112 320 евро. Велосипед имеет более традиционный дизайн и используется в дисциплинах на выносливость.

UKSI-BC1

UKSI-BC1. Фото: inkl.com

Модель, используемая британской командой, стоит 64 350 евро.

Также стоит добавить цену индивидуальных удлинителей для каждого велосипедиста, сверхжесткие аэродинамические рули, колеса разных профилей и специфических конфигураций.

Не забывайте об аэродинамической одежде и длинном списке очень дорогих компонентов и аксессуаров.

Итак, технологии в велоспорте на треке стали такими же важными, как и ноги спортсмена.

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