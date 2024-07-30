ТОП-3 самых дорогих велосипедов Олимпиады 2024 в Париже

По цене Mercedes — сколько стоит самый дорогой велосипед на Олимпиаде 2024
Считается, что профессиональные шоссейные велосипеды имеют высокую цену. Но в олимпийском велоспорте на треке, где аэродинамика доведена до экстремальных показателей, близких к Формуле-1, стоимость байков резко возросла до уровня настоящего безумия.
Об этом написал Brujula Bike.
V-IZU TCM2
Самым дорогим велосипедом на Олимпийских играх является V-IZU TCM2, который использует японская команда. Его цена составляет 126 555 евро без НДС. Вилка и стойки на байке максимально открыты, чтобы минимизировать взаимодействие этих элементов с проходящими через них колесами и потоком воздуха.
V-IZU TCM1
Модель TCM1 стоит 112 320 евро. Велосипед имеет более традиционный дизайн и используется в дисциплинах на выносливость.
UKSI-BC1
Модель, используемая британской командой, стоит 64 350 евро.
Также стоит добавить цену индивидуальных удлинителей для каждого велосипедиста, сверхжесткие аэродинамические рули, колеса разных профилей и специфических конфигураций.
Не забывайте об аэродинамической одежде и длинном списке очень дорогих компонентов и аксессуаров.
Итак, технологии в велоспорте на треке стали такими же важными, как и ноги спортсмена.
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