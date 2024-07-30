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За ціною Mercedes — скільки коштує найдорожчий велосипед на Олімпіаді 2024

30 липня 2024 06:40
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
ТОП-3 найдорожчих велосипедів Олімпіади 2024 в Парижі
V-IZU TCM2. Фото: bikeradar.com
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Вважається, що професійні шосейні велосипеди мають зависоку ціну. Але в олімпійському велоспорті на треку, де аеродинаміка доведена до екстремальних показників, близьких до Формули-1, вартість байків різко зросла до рівня справжнього божевілля.

Про це написав Brujula Bike.

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V-IZU TCM2

Найдорожчим велосипедом на Олімпійських іграх є V-IZU TCM2, який використовує японська команда. Його ціна становить 126 555 євро без ПДВ. Вилка та стійки на байку максимально відкриті, щоб мінімізувати взаємодію цих елементів з колесами та потоком повітря, що проходить крізь них.

V-IZU TCM1

Модель TCM1 коштує 112 320 євро. Велосипед має традиційніший дизайн та використовується в дисциплінах на витривалість.

UKSI-BC1

За ціною Mercedes — скільки коштує найдорожчий велосипед на Олімпіаді 2024 - фото 1
UKSI-BC1. Фото: inkl.com

Модель, яку використовує британська команда, коштує 64 350 євро. 

Також варто додати ціну індивідуальних подовжувачів для кожного велосипедиста, наджорсткі аеродинамічні керма, колеса різних профілів та специфічних конфігурацій.

Не забуваймо про аеродинамічний одяг та довгий список дуже дорогих компонентів й аксесуарів.

Отже, технології у велоспорті на треку стали такими ж важливими, як й ноги спортсмена.

Раніше ми писали, як в Парижі живуть українські олімпійці. Також організатори Олімпіади-2024 перепросили за "деякі виступи" на церемонії відкриття.

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