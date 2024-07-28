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Організатори Олімпіади-2024 вибачилися за "деякі виступи" на церемонії відкриття

28 липня 2024 17:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Олімпіада-2024 — Організатори вибачилися за пародію на Таємну вечерю
Дреґ-королева на відкритті Олімпійських ігор-2024. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 28 липня, організатори Олімпійських ігор-2024 вибачилися за деякі виступи на церемонії відкриття. Зокрема, мова йде про пародію на відому картину Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря".

Про це пише Reuters з посиланням на пресслужбу змагань.

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Зазначається, що католики та інші християнські групи були розлючені через пародію на картину "Таємна вечеря".

Зокрема, у номері, що нагадував біблійну сцену останньої вечері Ісуса Христа з апостолами перед розп'яттям, брали участь відома французька дреґ-королева, трансгендерна модель та оголений співак, який зображував грецького бога вина Діоніса.

"Очевидно, що у нас не було наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи. Церемонія відкриття мала на меті показати толерантність у суспільстві. Ми вважаємо, що ця мета була досягнута. Якщо люди чимось образилися, нам дуже шкода", — сказала на пресконференції прессекретарка Paris-2024 Анн Декамп.

Раніше ми повідомляли, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі спортсменів із Німеччини вигнали під дощ. Це сталося на кораблі за кілька хвилин до того, як їхню збірну мали показати у трансляції.

Нагадаємо, 26 липня у Парижі відбувалася урочиста церемонія відкриття Літніх Олімпійських ігор-2024. Збірна України пропливла по річці Сені разом із рештою учасників турніру.

Церемонія відкриття стала найбільш грандіозною в історії і першою, що пройшла за межами стадіону. Світові ЗМІ показали вражаючі кадри з відкриття Ігор.

Франція спорт Олімпійські ігри Париж релігія Олімпіада-2024 олімпіада Ісус Христос

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