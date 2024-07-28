Олимпиада-2024 — Организаторы извинились за пародию на Тайный ужин

Дрэг-королева на открытии Олимпийских игр-2024. Фото: AP

В воскресенье, 28 июля, организаторы Олимпийских игр-2024 принесли извинения за некоторые выступления на церемонии открытия. В частности, речь идет о пародии на известную картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу соревнований.

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Отмечается, что католики и другие христианские группы были разъярены из-за пародии на картину "Тайная вечеря".

В частности, в номере, напоминающем библейскую сцену последнего ужина Иисуса Христа с апостолами перед распятием, принимала участие известная французская дрег-королева, трансгендерная модель и обнаженный певец, изображавший греческого бога вина Диониса.

"Очевидно, что у нас не было намерения выразить неуважение к какой-либо религиозной группе. Церемония открытия преследовала цель показать толерантность в обществе. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если люди чем-то обиделись, нам очень жаль", — сказала на пресс-конференции пресс-секретарь Paris-2024 Анн Декамп.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже спортсменов из Германии выгнали под дождь. Это произошло на корабле за несколько минут до того, как их сборную должны были показать в трансляции.

Напомним, 26 июля в Париже проходила торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. Сборная Украины проплыла по реке Сене вместе с остальными участниками турнира.

Церемония открытия стала самой грандиозной в истории и первой, прошедшей за пределами стадиона. Мировые СМИ показали впечатляющие кадры с открытия Игр.