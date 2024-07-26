Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Франції проходить церемонія відкриття Олімпіади-2024 — вражаючі кадри arrow

У Франції проходить церемонія відкриття Олімпіади-2024 — вражаючі кадри

26 липня 2024 22:05
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Парижі проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 розпочалась у Парижі, ставши найбільш грандіозною в історії і першою, що проходитиме за межами стадіону. Україну на Іграх представляють 140 атлетів у 23 видах спорту. 

Про це повідомляє портал  Новини.LIVE у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024

Олімпійська делегація України, разом з іншими командами, візьме участь у річковому параді на Сені. Замість традиційної ходи по арені, спортсмени будуть плити на човнах. Прапороносцями України обрані тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Збірна Великої Британії на відкриті Олімпійських Ігор 2024. Фото: Reuters
Збірна Великої Британії на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters

Протягом подорожі по Сені спортсменів супроводжуватимуть виступи артистів, а глядачі з нетерпінням чекають на святковий концерт. Відомо, що серед зірок музичної частини заходу будуть Леді Гага та Селін Діон.

Збірна Туреччини на відкриті Олімпійських Ігор 2024. Фото: Reuters
Збірна Туреччини на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters
Збірна Франції на відкриті Олімпійських Ігор 2024. Фото: Reuters
Збірна Франції на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters
Збірна Бразилії на відкриті Олімпійських Ігор 2024. Фото: Reuters
Збірна Бразилії на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters

Нагадаємо, у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.

Українські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі початок Олімпійських ігор. Трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" та на каналі "Перший". Початок запланований на 20:30 за київським часом.

У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.

Франція спорт Україна Олімпійські ігри Париж Олімпіада-2024 спортсмени Олімпійська збірна України Париж-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом