У Парижі проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024

У Франції проходить церемонія відкриття Олімпіади-2024 — вражаючі кадри
Церемонія відкриття Олімпіади-2024 розпочалась у Парижі, ставши найбільш грандіозною в історії і першою, що проходитиме за межами стадіону. Україну на Іграх представляють 140 атлетів у 23 видах спорту.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE у п'ятницю, 26 липня.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024
Олімпійська делегація України, разом з іншими командами, візьме участь у річковому параді на Сені. Замість традиційної ходи по арені, спортсмени будуть плити на човнах. Прапороносцями України обрані тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.
Протягом подорожі по Сені спортсменів супроводжуватимуть виступи артистів, а глядачі з нетерпінням чекають на святковий концерт. Відомо, що серед зірок музичної частини заходу будуть Леді Гага та Селін Діон.
Нагадаємо, у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.
Українські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі початок Олімпійських ігор. Трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" та на каналі "Перший". Початок запланований на 20:30 за київським часом.
У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.
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