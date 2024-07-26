У Парижі проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 розпочалась у Парижі, ставши найбільш грандіозною в історії і першою, що проходитиме за межами стадіону. Україну на Іграх представляють 140 атлетів у 23 видах спорту.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у п'ятницю, 26 липня.

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Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024

Олімпійська делегація України, разом з іншими командами, візьме участь у річковому параді на Сені. Замість традиційної ходи по арені, спортсмени будуть плити на човнах. Прапороносцями України обрані тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Збірна Великої Британії на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Фото: Reuters

Протягом подорожі по Сені спортсменів супроводжуватимуть виступи артистів, а глядачі з нетерпінням чекають на святковий концерт. Відомо, що серед зірок музичної частини заходу будуть Леді Гага та Селін Діон.

Збірна Туреччини на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters

Збірна Франції на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters

Збірна Бразилії на відкриті Олімпійських ігор 2024. Фото: Reuters

Нагадаємо, у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.

Українські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі початок Олімпійських ігор. Трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" та на каналі "Перший". Початок запланований на 20:30 за київським часом.

У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.