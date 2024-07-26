В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024 года

Во Франции проходит церемония открытия Олимпиады-2024 — впечатляющие кадры
Церемония открытия Олимпиады-2024 началась в Париже, став самой грандиозной в истории и первой, которая будет проходить за пределами стадиона. Украину на Играх представляют 140 атлетов в 23 видах спорта.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE в пятницу, 26 июля.
Церемония открытия Олимпийских игр 2024
Олимпийская делегация Украины вместе с другими командами примет участие в речном параде на Сене. Вместо традиционного шествия по арене спортсмены будут плиты на лодках. Флагоносцами Украины избраны теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.
В течение путешествия по Сене спортсменов будут сопровождать выступления артистов, а зрители с нетерпением ждут праздничного концерта. Известно, что среди звезд музыкальной части мероприятия будут Леди Гага и Селин Дион.
Напомним, в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря переменам традиционного протокола.
Украинские болельщики смогут увидеть в прямом эфире начало Олимпийских игр. Трансляция будет доступна на сайте "Общественное спорт", а также на региональных телеканалах "Общественного" и на канале "Первый". Начало запланировано на 20:30 по киевскому времени.
В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.
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