В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024 года

Церемония открытия Олимпийских игр в 2024 году. Фото: Reuters

Церемония открытия Олимпиады-2024 началась в Париже, став самой грандиозной в истории и первой, которая будет проходить за пределами стадиона. Украину на Играх представляют 140 атлетов в 23 видах спорта.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в пятницу, 26 июля.

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Церемония открытия Олимпийских игр 2024

Олимпийская делегация Украины вместе с другими командами примет участие в речном параде на Сене. Вместо традиционного шествия по арене спортсмены будут плиты на лодках. Флагоносцами Украины избраны теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Сборная Великобритании на открытии Олимпийских Игр 2024 года. Фото: Reuters

Церемония открытия Олимпийских игр в 2024 году. Фото: Reuters

Церемония открытия Олимпийских игр в 2024 году. Фото: Reuters

В течение путешествия по Сене спортсменов будут сопровождать выступления артистов, а зрители с нетерпением ждут праздничного концерта. Известно, что среди звезд музыкальной части мероприятия будут Леди Гага и Селин Дион.

Сборная Турции на открытых Олимпийских Играх 2024 года. Фото: Reuters

Сборная Франции на открытых Олимпийских Играх 2024 года. Фото: Reuters

Сборная Бразилии на открытых Олимпийских Играх 2024 года. Фото: Reuters

Напомним, в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря переменам традиционного протокола.

Украинские болельщики смогут увидеть в прямом эфире начало Олимпийских игр. Трансляция будет доступна на сайте "Общественное спорт", а также на региональных телеканалах "Общественного" и на канале "Первый". Начало запланировано на 20:30 по киевскому времени.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.