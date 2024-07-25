Олімпіада в Парижі — де і коли дивитись церемонію відкриття

Де і коли дивитись церемонію відкриття Літньої Олімпіади-2024
У Парижі стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.
Урочиста церемонія відкриття ОІ-2024 розпочнеться на річці Сена, повідомляє портал Новини.LIVE.
Літні Олімпійські ігри 2024 року офіційно розпочнеться у п'ятницю, 26 липня, з урочистої церемонії відкриття. XXXIII Олімпіада має стати унікальною в історії цього турніру.
На відміну від будь-якої іншої Олімпіади полягатиме в тому, що вперше церемонія відкриття пройде не на стадіоні. Усі 205 команд, які візьмуть участь в ОІ-2024, пропливуть на 96 кораблях шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі.
Під об'єктивами сотень камер 10 500 спортсменів пройдуть центром Парижа повз Собор Паризької Богоматері до площі Трокадеро. Саме там заплановано шоу із феєрверками.
Церемонія відкриття Олімпіади — де і коли дивитись
Українські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі початок Олімпійських ігор. Трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" та на каналі "Перший". Початок запланований на 20:30 за київським часом.
Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.
Найеротичніша Олімпіада — навіщо спортсменам дали тисячі засобів для інтимного захисту та гігієни.
Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.
Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії.
Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер.
Читайте Новини.LIVE!