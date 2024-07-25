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Де і коли дивитись церемонію відкриття Літньої Олімпіади-2024

25 липня 2024 16:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада в Парижі — де і коли дивитись церемонію відкриття
Бразильська пловчиня Інгрід де Олівейра. Фото: instagram.com/ingrid.oliveira96/
Валерій Ковалевич - Редактор

У Парижі стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.

Урочиста церемонія відкриття ОІ-2024 розпочнеться на річці Сена, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Літні Олімпійські ігри 2024 року офіційно розпочнеться у п'ятницю, 26 липня, з урочистої церемонії відкриття. XXXIII Олімпіада має стати унікальною в історії цього турніру.

На відміну від будь-якої іншої Олімпіади полягатиме в тому, що вперше церемонія відкриття пройде не на стадіоні. Усі 205 команд, які візьмуть участь в ОІ-2024, пропливуть на 96 кораблях шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі.

Зехра Гюнеш
Турецька волейболістка Зехра Ґюнеш. Фото: instagram.com/zehragunes/

Під об'єктивами сотень камер 10 500 спортсменів пройдуть центром Парижа повз Собор Паризької Богоматері до площі Трокадеро. Саме там заплановано шоу із феєрверками.

Церемонія відкриття Олімпіади — де і коли дивитись

Українські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі початок Олімпійських ігор. Трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" та на каналі "Перший". Початок запланований на 20:30 за київським часом.

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