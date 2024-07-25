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Где и когда смотреть церемонию открытия Летней Олимпиады-2024

25 июля 2024 16:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада в Париже — где и когда смотреть церемонию открытия
Бразильская прыгунья в воду Ингрид де Оливейра. Фото: instagram.com/ingrid.oliveira96/
Валерий Ковалевич - Редактор

В Париже стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря ряду изменений традиционного протокола.

Торжественная церемония открытия ОИ-2024 начнется на реке Сена, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Летние Олимпийские игры 2024 года официально начнется в пятницу, 26 июля, с торжественной церемонии открытия. XXXIII Олимпиада должна стать уникальной в истории этого турнира. 

Отличие от любой другой Олимпиады будет состоять в том, что впервые церемония открытия пройдет не на стадионе. Все 205 команд, которые примут участие в ОИ-2024, проплывут на 96 кораблях шесть километров по реке Сена через центр города к Эйфелевой башне.

Зехра Гюнеш
Турецкая волейболистка Зехра Гюнеш. Фото: instagram.com/zehragunes/

Под объективами сотен камер 10 500 спортсменов пройдут по центру Парижа мимо Собора Парижской Богоматери к площади Трокадеро. Именно там запланировано шоу с фейерверками.

Церемония открытия Олимпиады — где и когда смотреть

Украинские болельщики смогут увидеть в прямом эфире начало Олимпийских игр. Оно будет доступно на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Перший". Начало запланировано на 20:30 по киевскому времени. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 церемония Олимпийская сборная Украины

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