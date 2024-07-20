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НОК представив мотиваційне відео перед ОІ-2024

20 липня 2024 21:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Мотиваційне відео НОК перед Олімпіадою-2024: підтримайте збірну України
Фрагмент із мотиваційного ролика НОК України. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олімпійська збірна України 26 липня стартує на головному турнірі чотириріччя. При цьому перші атлети синьо-жовтої збірної вже прибули до олімпійського селища.

У НОК України перед стартом Олімпіади опублікували мотиваційний відеоролик.

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У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.

"Натхнені підтримкою всієї нації вже незабаром вони вийдуть на головні старти свого життя".

Їхня мета — перемога, їхня місія — захищати честь України.

Вболіваємо за національну збірну команду України на Іграх XXXIII Олімпіади Париж-2024!", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вперше в історії збірну України буде представлено в олімпійському футбольному турнірі. До того ж у складі команди на ОІ-2024 їде світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучих.

Також у Парижі виступить єдиний золотий призер збірної України в Токіо-2020 Жан Беленюк, але його шанси на найвищу сходинку п'єдесталу не високі.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

Олімпійські ігри Олімпіада-2024 НОК України Олімпійська збірна України Париж-2024

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