Мотиваційне відео НОК перед Олімпіадою-2024: підтримайте збірну України

НОК представив мотиваційне відео перед ОІ-2024
Олімпійська збірна України 26 липня стартує на головному турнірі чотириріччя. При цьому перші атлети синьо-жовтої збірної вже прибули до олімпійського селища.
У НОК України перед стартом Олімпіади опублікували мотиваційний відеоролик.
У НОК звернулися до фанів
У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.
"Натхнені підтримкою всієї нації вже незабаром вони вийдуть на головні старти свого життя".
Їхня мета — перемога, їхня місія — захищати честь України.
Вболіваємо за національну збірну команду України на Іграх XXXIII Олімпіади Париж-2024!", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що вперше в історії збірну України буде представлено в олімпійському футбольному турнірі. До того ж у складі команди на ОІ-2024 їде світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучих.
Також у Парижі виступить єдиний золотий призер збірної України в Токіо-2020 Жан Беленюк, але його шанси на найвищу сходинку п'єдесталу не високі.
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