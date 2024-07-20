Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow НОК представил мотивационное видео перед ОИ-2024 arrow

НОК представил мотивационное видео перед ОИ-2024

20 июля 2024 21:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Мотивационное видео НОК перед Олимпиадой-2024: поддержите сборную Украины
Фрагмент из мотивационного ролика НОК Украины. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олимпийская сборная Украины 26 июля стартует на главном турнире четырехлетия. При этом первые атлеты сине-желтой сборной уже прибыли в олимпийскую деревню.

В НОК Украины перед стартом Олимпиады опубликовали мотивационный видеоролик.

Читайте также:

В НОК обратились к фанатам

В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны самое меленькое в истории независимости Украины — 140 человек.

"Вдохновленные поддержкой всей нации уже вскоре они выйдут на главные старты своей жизни.

Их цель — победа, их миссия — защищать честь Украины.

Болеем за национальную сборную команду Украины на Играх XXXIII Олимпиады Париж-2024!" — говорится в сообщении.

Отметим, что впервые в истории сборная Украины будет представлена в олимпийское футбольном турнире. К тому же в составе команды на ОИ-2024 едет мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих.

Также в Париже выступит единственный золотой призер сборной Украины в Токио-2020 Жан Беленюк, но его шансы на наивысшую ступеньку пьедестала не высоки.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

Олимпийские игры Олимпиада-2024 НОК Украины Олимпийская сборная Украины Париж-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня