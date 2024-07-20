Мотивационное видео НОК перед Олимпиадой-2024: поддержите сборную Украины

Фрагмент из мотивационного ролика НОК Украины. Фото: скриншот

Олимпийская сборная Украины 26 июля стартует на главном турнире четырехлетия. При этом первые атлеты сине-желтой сборной уже прибыли в олимпийскую деревню.

В НОК Украины перед стартом Олимпиады опубликовали мотивационный видеоролик.

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В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны самое меленькое в истории независимости Украины — 140 человек.

"Вдохновленные поддержкой всей нации уже вскоре они выйдут на главные старты своей жизни.

Их цель — победа, их миссия — защищать честь Украины.

Болеем за национальную сборную команду Украины на Играх XXXIII Олимпиады Париж-2024!" — говорится в сообщении.

Отметим, что впервые в истории сборная Украины будет представлена в олимпийское футбольном турнире. К тому же в составе команды на ОИ-2024 едет мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих.

Также в Париже выступит единственный золотой призер сборной Украины в Токио-2020 Жан Беленюк, но его шансы на наивысшую ступеньку пьедестала не высоки.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

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