Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Верняев назвал цель украинских гимнастов на Олимпиаде в Париже arrow

Верняев назвал цель украинских гимнастов на Олимпиаде в Париже

19 июля 2024 19:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Верняев объяснил, почему сборная Украины завоюет медали на Олимпиаде-2024
Олег Верняев во время подготовки к Олимпийским Играм. Фото: instagram.com/verniaiev13/
Валерий Ковалевич - Редактор

Первые представители олимпийской сборной Украины уже отправились в Париж. Команда гимнастов опубликовала кадры с киевского железнодорожного вокзала. 

Олег Верняев поделился впечатлениями от поездки на Олимпиаду-2024 в эфире телеканала "Freeдом LIVE". 

Читайте также:

Первые украинские "олимпийцы" уже отправились на Игры в Париж. Четверо гимнастов во главе с опытным Олегом Верняевым начали путешествие во Францию с киевского железнодорожного вокзала.

Сборная Украины по гимнастике
Сборная Украины по гимнастике отправилась на Олимпиаду. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Как гимнасты хотят выступить на Олимпиаде

Турнир во Франции станет третьей Олимпиадой в карьере 30-летнего Олега Верняева. Опытный спортсмен завоевывал золотую и серебряную медаль на Играх 2016 года в Бразилии. Гимнаст не сомневается, что украинская команда добьется успеха и в Париже. 

Верняев отметил волю к победе, которая свойственная украинским атлетам. События последних лет закалили спортсменов, который понимают, насколько важно порадовать соотечественников положительными результатами на турнире. 

"Мы нацелены на медали. Уверен, что украинские спортсмены смогут одержать яркие победы. Я выступаю в команде с 2012 года и впервые у нас настолько боевой коллектив", — заявил Верняев. 

Гимнаст Радомир Стельмах надеется, что выступление сборной Украины на Олимпийских Играх придаст дополнительную мотивацию соотечественникам. Он добавил, что для каждого спортсмена является честью выступать за родную страну. 

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Роналду с женой откровенно показали, чем занимаются в сауне

Луческу готовится возглавить известную европейскую сборную — о чем речь. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно. 

спорт Олимпийские игры Олег Верняев Олимпиада-2024 Гимнастика Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня