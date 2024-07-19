Верняев объяснил, почему сборная Украины завоюет медали на Олимпиаде-2024

Олег Верняев во время подготовки к Олимпийским Играм. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Первые представители олимпийской сборной Украины уже отправились в Париж. Команда гимнастов опубликовала кадры с киевского железнодорожного вокзала.

Олег Верняев поделился впечатлениями от поездки на Олимпиаду-2024 в эфире телеканала "Freeдом LIVE".

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Сборная Украины по гимнастике отправилась на Олимпиаду. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Как гимнасты хотят выступить на Олимпиаде

Турнир во Франции станет третьей Олимпиадой в карьере 30-летнего Олега Верняева. Опытный спортсмен завоевывал золотую и серебряную медаль на Играх 2016 года в Бразилии. Гимнаст не сомневается, что украинская команда добьется успеха и в Париже.

Верняев отметил волю к победе, которая свойственная украинским атлетам. События последних лет закалили спортсменов, который понимают, насколько важно порадовать соотечественников положительными результатами на турнире.

"Мы нацелены на медали. Уверен, что украинские спортсмены смогут одержать яркие победы. Я выступаю в команде с 2012 года и впервые у нас настолько боевой коллектив", — заявил Верняев.

Гимнаст Радомир Стельмах надеется, что выступление сборной Украины на Олимпийских Играх придаст дополнительную мотивацию соотечественникам. Он добавил, что для каждого спортсмена является честью выступать за родную страну.

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