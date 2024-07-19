Верняєв пояснив, чому збірна України завоює медалі на Олімпіаді-2024

Олег Верняєв під час підготовки до Олімпійських Ігор. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Перші представники олімпійської збірної України вже вирушили до Парижа. Команда гімнастів опублікувала кадри із київського залізничного вокзалу.

Олег Верняєв поділився враженнями від поїздки на Олімпіаду-2024 в ефірі телеканалу "Freeдом LIVE".

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Перші українські "олімпійці" вже вирушили на Ігри до Парижа. Четверо гімнастів на чолі з досвідченим Олегом Верняєвим розпочали подорож до Франції з київського залізничного вокзалу.

Збірна України із гімнастики вирушила на Олімпіаду. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Як гімнасти хочуть виступити на Олімпіаді

Турнір у Франції стане третьою Олімпіадою у кар'єрі 30-річного Олега Верняєва. Досвідчений спортсмен здобував золоту та срібну медаль на Іграх 2016 року в Бразилії. Гімнаст не сумнівається, що українська команда досягне успіху і в Парижі.

Верняєв відзначив волю до перемоги, яка властива українським атлетам. Події останніх років загартували спортсменів, котрі розуміють, наскільки важливо порадувати співвітчизників позитивними результатами на турнірі.

"Ми націлені на медалі. Упевнений, що українські спортсмени зможуть здобути яскраві перемоги. Я виступаю в команді з 2012 року і вперше у нас настільки бойовий колектив", — заявив Верняєв.

Гімнаст Радомир Стельмах сподівається, що виступ збірної України на Олімпійських Іграх додасть додаткової мотивації співвітчизникам. Він додав, що для кожного спортсмена є честю виступати за рідну країну.

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