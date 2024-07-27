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Німецьких спортсменів вигнали під дощ на церемонії відкриття Олімпіади-2024 — чому так сталося

27 липня 2024 15:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Олімпіада-2024 — зі збірною Німеччини стався конфуз
Збірна Німеччини на офіційній церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Фото: Welt
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 26 липня, під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі спортсменів із Німеччини вигнали під дощ. Це сталося на кораблі за кілька хвилин до того, як їхню збірну мали показати у трансляції.

Про це пише видання Bild.

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Що трапилося на кораблі

Важливо зазначити, що у день церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі йшов сильний дощ. 

Декілька спортсменів німецької збірної вирішили залишити палубу і сховатися під накриттям. 

Проте їх повернули назад працівники охорони, які стежили за тим, що відбувається на судні.

"Ймовірно, охоронці наполягли на тому, щоби спортсмени стояли на палубі, бо в цей час корабель зі збірною Німеччини мав з'явитися на кадрах телетрансляції", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Наголошується, що після того, як кадри з німецькими спортсменами показали, вони усією командою покинули верхню палубу, а потім залишили і саме судно та поїхали в олімпійське селище.

Нагадаємо, 26 липня у Парижі відбувалася урочиста церемонія відкриття Літніх Олімпійських Ігор-2024. Збірна України пропливла по річці Сені разом із рештою учасників турніру.

Церемонія відкриття стала найбільш грандіозною в історії і першою, що пройшла за межами стадіону. Світові ЗМІ показали вражаючі кадри з відкриття Ігор.

Франція Німеччина спорт Олімпійські ігри Париж Змагання Олімпіада-2024 спортсмени

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