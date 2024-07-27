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Немецких спортсменов выгнали под дождь на церемонии открытия Олимпиады-2024 – почему так произошло

27 июля 2024 15:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Олимпиада-2024 - со сборной Германии произошел конфуз
Сборная Германии на официальной церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Фото: Welt
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 26 июля, во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже спортсменов из Германии выгнали под дождь. Это произошло на корабле за несколько минут до того, как их сборную должны были показать в трансляции.

Об этом пишет издание Bild.

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Важно отметить, что в день церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже шел сильный дождь.

Несколько спортсменов немецкой сборной решили покинуть палубу и укрыться под навесом.

Однако их вернули назад работники охраны, которые следили за происходящим на судне.

"Вероятно, охранники настояли на том, чтобы спортсмены стояли на палубе, потому что в это время корабль со сборной Германии должен был появиться на кадрах телетрансляции", — говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что после того, как кадры с немецкими спортсменами показали, они всей командой покинули верхнюю палубу, а затем покинули само судно и поехали в олимпийский поселок.

Напомним, 26 июля в Париже проходила торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. Сборная Украины проплыла по реке Сене вместе с остальными участниками турнира.

Церемония открытия стала самой грандиозной в истории и первой, прошедшей за пределами стадиона. Мировые СМИ показали впечатляющие кадры по открытию Игр.

Франция Германия спорт Олимпийские игры Париж Соревнования Олимпиада-2024 спортсмены

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