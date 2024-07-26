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Незламні та нескорені — збірна України взяла участь у відкритті Олімпіади-2024

26 липня 2024 23:07
Валерій Ковалевич - Редактор
Збірна України здивувала на церемонії відкриття Олімпіади-2024
Корабель з української делегації пропливає річкою Сена. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
Валерій Ковалевич - Редактор

У Парижі відбувається урочиста церемонія відкриття Літніх Олімпійських Ігор-2024. Збірна України пропливла по річці Сені разом із рештою учасників турніру.

Члени делегації скандували "Україна" так, що це чути було на березі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Усі 206 команд, які візьмуть участь у турнірах Олімпіади-2024, на човнах пропливли шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі до площі Трокадеро. Саме тут відбудеться фінальний акорд церемонії та фінальне шоу.

Чим запам'яталася збірна України

Практично від початку Париж накрило дощем. Він не завадив церемонії відкриття і навіть надав їй додатковий шарм. Однак усі учасники та глядачі досить швидко промокли. Враховуючи, що збірна України згідно з алфавітом з'явилася на Сені майже наприкінці, наші спортсмени виявилися абсолютно мокрими. Але це не завадило їм з ентузіазмом стрибати, співати, скандувати та святкувати початок Олімпіади у Парижі.

Олімпійська збірна України
Олімпійська збірна України у Парижі. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Прапороносцями збірної України були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Загалом 140 українських спортсменів та спортсменок боротимуться за медалі у 23 видах спорту.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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Довбик за крок від трансферу — який клуб обрав форвард. 

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