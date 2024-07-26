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Несокрушимые и непокоренные — сборная Украины приняла участие в открытии Олимпиады-2024

26 июля 2024 23:07
Валерий Ковалевич - Редактор
Сборная Украины удивила на церемонии открытия Олимпиады-2024
Корабль с украинской делегации проплывает по реке Сена. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
Валерий Ковалевич - Редактор

В Париже проходит торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. Сборная Украины проплыла по реке Сене вместе с остальными участниками турнира. 

Члены делегации скандировали "Украина" так, что это было слышно на берегу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Все 206 команд, которые примут участие в турнирах Олимпиады-2024, на лодках проплыли шесть километров по реке Сена через центр города до Эйфелевой башни до площади Трокадеро. Именно тут состоится финальный аккорд церемонии и финальное шоу.

Чем запомнилась сборная Украины

Практически с самого начала Париж накрыло дождем. Он не помешал церемонии открытия и даже придал ей дополнительный шарм. Однако все участники и зрители достаточно быстро промокли. Учитывая, что сборная Украины согласно алфавиту появилась на Сене почти в самом конце, наши спортсмены оказались совершенно мокрыми. Но это не помешало им с энтузиазмом прыгать, петь, скандировать и праздновать начало Олимпиады в Париже. 

Олимпийская сборная Украины
Олимпийская сборная Украины в Париже. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Знаменосцами сборной Украины были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. В общей сложности 140 украинских спортсменов и спортсменок будут бороться за медали в 23 видах спорта. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.

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