Сборная Украины удивила на церемонии открытия Олимпиады-2024

Корабль с украинской делегации проплывает по реке Сена. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

В Париже проходит торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. Сборная Украины проплыла по реке Сене вместе с остальными участниками турнира.

Члены делегации скандировали "Украина" так, что это было слышно на берегу, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Все 206 команд, которые примут участие в турнирах Олимпиады-2024, на лодках проплыли шесть километров по реке Сена через центр города до Эйфелевой башни до площади Трокадеро. Именно тут состоится финальный аккорд церемонии и финальное шоу.

Чем запомнилась сборная Украины

Практически с самого начала Париж накрыло дождем. Он не помешал церемонии открытия и даже придал ей дополнительный шарм. Однако все участники и зрители достаточно быстро промокли. Учитывая, что сборная Украины согласно алфавиту появилась на Сене почти в самом конце, наши спортсмены оказались совершенно мокрыми. Но это не помешало им с энтузиазмом прыгать, петь, скандировать и праздновать начало Олимпиады в Париже.

Олимпийская сборная Украины в Париже. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Знаменосцами сборной Украины были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. В общей сложности 140 украинских спортсменов и спортсменок будут бороться за медали в 23 видах спорта.

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.