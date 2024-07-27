Сьогоднішні олімпійські змагання можна подивитись безкоштовно на Суспільне Спорт та інших регіональних каналах суспільного

Українці починають свої виступи на Олімпіаді 2024 — де дивитись та вболівати
Сьогодні, 27 липня починаються перші змагання на Олімпіаді 2024 у Франції. Українська олімпійська збірна братиме участь у багатьох видах спорту, також сьогодні буде розіграний і перший комплект медалей.
Про це 26 липня, у п'ятницю, повідомляє Національний олімпійський комітет України в Telegram.
Які спортивні події за участю українців відбудуться сьогодні та де безплатно подивитись змагання
Всі трансляції олімпійських змагань можна буде подивитись по інтернету на сайті Суспільне СПОРТ. А також а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).
О 08:00 почнуть олімпійські перегони за золотом українські волейболістки. Вони спробують обіграти збірну хазяїв Олімпіади — Францію.
Об 11:00 відбудуться включення зі змагань з дзюдо, де Україну представлятиме Дільшот Халматов. О 17:00 розпочнуться півфінали та фінали (розіграш медалей).
За пів години, об 11:30 змагання з кульової стрільби, де свою влучність "на золото" спробують Віктор Банькін та Павло Коростильов. О 13:30 проходитиме кваліфікацію Олена Костевич.
О 12:00 відбудеться змагання зі стрибків у воду (3м синхрон). У фіналі братимуть участь Вікторія Кесарь та Анна Письменська.
За п'ятнадцять хвилин (о 12:15) виступатимуть фехтувальниці. Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура продемонструють свою майстерність. О 21:00 між жінками розпочнуться поєдинки за медалі.
Любителям тенісу слід бути біля моніторів чи екранів о 13:00. Почнеться перший раунд, в якому братимуть участь Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. О 16:00 в парному розряді виступатимуть Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
Академічне веслування (четвірка парна) стартує о 13:50. Українки Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, та Анастасія Коженкова спробують пройти кваліфікацію.
Велосипедний спорт стартує о 15:30, де жінки поборються за медалі, а Україну представлятиме Юлія Бірюкова.
Любителі спортивної гімнастики можуть підтримати наших спортсменів (Олега Верняєва, Іллю Ковтуна, Ігоря Радівілова, Радомира Стельмаха та Назара Чепурного) о 16:30.
Веслувальний слалом (байдарка-одиночка) відбудеться о 17:00. Вікторія Ус братиме участь у першому заїзді, а о 19:10 у другому.
Увага прихильників футболу буде прикута до екранів о 18:00, коли почнеться матч між збірними України та Марокко.
В настільному тенісі о 21:00 спробує поборотись за вищі сходинки Соломія Братейко.
Ранее мы писали, что Александр Усик поехал в Париж на Олимпийские игры - украинец попытается спасти бокс.
Также мы сообщали, что эта Олимпиада может стать самой эротичной — зачем спортсменам дали тысячи средств для интимной защиты и гигиены.
Читайте Новини.LIVE!