Сьогоднішні олімпійські змагання можна подивитись безкоштовно на Суспільне Спорт та інших регіональних каналах суспільного

Українська олімпійська збірна у Парижі. Фото: НОК України

Сьогодні, 27 липня починаються перші змагання на Олімпіаді 2024 у Франції. Українська олімпійська збірна братиме участь у багатьох видах спорту, також сьогодні буде розіграний і перший комплект медалей.

Про це 26 липня, у п'ятницю, повідомляє Національний олімпійський комітет України в Telegram.

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Всі трансляції олімпійських змагань можна буде подивитись по інтернету на сайті Суспільне СПОРТ. А також а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).

О 08:00 почнуть олімпійські перегони за золотом українські волейболістки. Вони спробують обіграти збірну хазяїв Олімпіади — Францію.

Об 11:00 відбудуться включення зі змагань з дзюдо, де Україну представлятиме Дільшот Халматов. О 17:00 розпочнуться півфінали та фінали (розіграш медалей).

За пів години, об 11:30 змагання з кульової стрільби, де свою влучність "на золото" спробують Віктор Банькін та Павло Коростильов. О 13:30 проходитиме кваліфікацію Олена Костевич.

О 12:00 відбудеться змагання зі стрибків у воду (3м синхрон). У фіналі братимуть участь Вікторія Кесарь та Анна Письменська.

За п'ятнадцять хвилин (о 12:15) виступатимуть фехтувальниці. Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура продемонструють свою майстерність. О 21:00 між жінками розпочнуться поєдинки за медалі.

Любителям тенісу слід бути біля моніторів чи екранів о 13:00. Почнеться перший раунд, в якому братимуть участь Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. О 16:00 в парному розряді виступатимуть Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Академічне веслування (четвірка парна) стартує о 13:50. Українки Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, та Анастасія Коженкова спробують пройти кваліфікацію.

Велосипедний спорт стартує о 15:30, де жінки поборються за медалі, а Україну представлятиме Юлія Бірюкова.

Любителі спортивної гімнастики можуть підтримати наших спортсменів (Олега Верняєва, Іллю Ковтуна, Ігоря Радівілова, Радомира Стельмаха та Назара Чепурного) о 16:30.

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка) відбудеться о 17:00. Вікторія Ус братиме участь у першому заїзді, а о 19:10 у другому.

Увага прихильників футболу буде прикута до екранів о 18:00, коли почнеться матч між збірними України та Марокко.

В настільному тенісі о 21:00 спробує поборотись за вищі сходинки Соломія Братейко.

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