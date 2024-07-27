Сегодняшние олимпийские соревнования можно посмотреть бесплатно на Суспільном Спорт и других региональных каналах Суспільного

Украинская олимпийская сборная в Париже Фото: НОК Украины

Сегодня, 27 июля, начинаются первые соревнования на Олимпиаде 2024 во Франции. Украинская олимпийская сборная примет участие во многих видах спорта, также сегодня будет разыгран и первый комплект медалей.

Об этом 26 июля, в пятницу, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Telegram.

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Все трансляции олимпийских соревнований можно будет посмотреть по интернету на сайте Суспільне СПОРТ. А также на местных телеканалах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Харьков и т.д.).

В 08:00 начнут олимпийскую гонку за золотом украинские волейболистки. Они попытаются обыграть сборную хозяев Олимпиады – Францию.

В 11:00 состоятся включения с соревнований по дзюдо, где Украину будет представлять Дильшот Халматов. В 17:00 начнутся полуфиналы и финалы (розыгрыш медалей).

Через пол часа, в 11:30 соревнования по пулевой стрельбе, где свою точность "на золото" попробуют Виктор Банькин и Павел Коростылев. В 13:30 пройдет квалификацию Елена Костевич.

В 12:00 состоится соревнование по прыжкам в воду (3м синхрон). В финале примут участие Виктория Кесарь и Анна Письменская.

Через пятнадцать минут (в 12:15) будут выступать фехтовальщицы. Власта Харькова, Елена Кривицкая и Джоан Фейби Бежур продемонстрируют свое мастерство. В 21:00 между женщинами начнутся поединки за медали.

Любителям тенниса следует быть у мониторов или экранов в 13:00. Начнется первый раунд, в котором примут участие Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В 16:00 в парном разряде выступят Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Академическая гребля (четверка парная) стартует в 13:50. Украинки Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова попытаются пройти квалификацию.

Велосипедный спорт стартует в 15:30, где женщины сразятся за медали, а Украину будет представлять Юлия Бирюкова.

Любители спортивной гимнастики могут поддержать наших спортсменов (Олега Верняева, Илью Ковтуна, Игоря Радивилова, Радомира Стельмаха и Назара Чепурного) в 16:30.

Гребной слалом (байдарка-одиночка) состоится в 17:00. Виктория Усс примет участие в первом заезде, а в 19:10 во втором.

Внимание поклонников футбола будет приковано к экранам в 18:00, когда начнется матч между сборными Украины и Марокко.

В настольном теннисе в 21:00 попытается побороться за высшие ступени Соломия Братейко.

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