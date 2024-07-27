Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинцы начинают свои выступления на Олимпиаде 2024 — где смотреть и болеть arrow

Украинцы начинают свои выступления на Олимпиаде 2024 — где смотреть и болеть

27 июля 2024 08:49
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодняшние олимпийские соревнования можно посмотреть бесплатно на Суспільном Спорт и других региональных каналах Суспільного
Украинская олимпийская сборная в Париже Фото: НОК Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сегодня, 27 июля, начинаются первые соревнования на Олимпиаде 2024 во Франции. Украинская олимпийская сборная примет участие во многих видах спорта, также сегодня будет разыгран и первый комплект медалей.

Об этом 26 июля, в пятницу, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Telegram.

Читайте также:

Какие спортивные события с участием украинцев пройдут сегодня и где бесплатно посмотреть соревнования

Все трансляции олимпийских соревнований можно будет посмотреть по интернету на сайте Суспільне СПОРТ. А также на местных телеканалах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Харьков и т.д.).

В 08:00 начнут олимпийскую гонку за золотом украинские волейболистки. Они попытаются обыграть сборную хозяев Олимпиады – Францию.

В 11:00 состоятся включения с соревнований по дзюдо, где Украину будет представлять Дильшот Халматов. В 17:00 начнутся полуфиналы и финалы (розыгрыш медалей).

Через пол часа, в 11:30 соревнования по пулевой стрельбе, где свою точность "на золото" попробуют Виктор Банькин и Павел Коростылев. В 13:30 пройдет квалификацию Елена Костевич.

В 12:00 состоится соревнование по прыжкам в воду (3м синхрон). В финале примут участие Виктория Кесарь и Анна Письменская.

Через пятнадцать минут (в 12:15) будут выступать фехтовальщицы. Власта Харькова, Елена Кривицкая и Джоан Фейби Бежур продемонстрируют свое мастерство. В 21:00 между женщинами начнутся поединки за медали.

Любителям тенниса следует быть у мониторов или экранов в 13:00. Начнется первый раунд, в котором примут участие Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В 16:00 в парном разряде выступят Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Академическая гребля (четверка парная) стартует в 13:50. Украинки   Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова попытаются пройти квалификацию.

Велосипедный спорт стартует в 15:30, где женщины сразятся за медали, а Украину будет представлять Юлия Бирюкова.

Любители спортивной гимнастики могут поддержать наших спортсменов (Олега Верняева, Илью Ковтуна, Игоря Радивилова, Радомира Стельмаха и Назара Чепурного) в 16:30.

Гребной слалом (байдарка-одиночка) состоится в 17:00. Виктория Усс примет участие в первом заезде, а в 19:10 во втором.

Внимание поклонников футбола будет приковано к экранам в 18:00, когда начнется матч между сборными Украины и Марокко.

В настольном теннисе в 21:00 попытается побороться за высшие ступени Соломия Братейко.

Раніше ми писали, що Олександр Усик поїхав до Парижа на Олімпійські ігри — українець спробує врятувати бокс. 

Також ми повідомляли, що ця Олімпіада може стати найеротичнішою — навіщо спортсменам дали тисячі засобів для інтимного захисту та гігієни. 

спорт футбол Теннис Олимпиада-2024 Легкая атлетика Дзюдо Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом