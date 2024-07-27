Олімпійські ігри в Парижі — в яких умовах проживають українці

Олімпіада в Парижі — як живуть українські спортсмени
На Олімпійських іграх є селище спортсменів. Їхній спокій оберігають як "зіницю ока". Там живуть зірки світового спорту. Цього року там також є українські олімпійці.
Видання NV показало, як живуть українці в Олімпійському селищі.
Українці на Олімпіаді в Парижі
Олімпійське селище в Парижі розташоване вздовж берегів річки Сени. Воно включає 82 будівлі з 3000 квартирами і 7200 кімнатами, розташованими на площі понад 52 гектари. Це житловий комплекс, спроєктований для проживання 14 500 осіб.
Зелені насадження на дорогах, утеплення будівель і геотермальна енергетична система призначені для збереження комфортної температури всередині будинків під час спеки. Це дозволяє уникнути необхідності встановлення кондиціонерів. Однак у кожній кімнаті є вентилятор.
У спальнях атлетів основа ліжок зроблена з картону, матраци виготовлені з перероблених рибальських сіток і витримують навантаження до 250 кілограмів. Кожен спортсмен може взяти на пам'ять ковдру.
Українська команда отримала в своє розпорядження цілий будинок, який видно здалеку завдяки синьо-жовтим прапорам. На вході багато дитячих малюнків.
Студійний комплекс La Cite du Cinema, який розташований на колишній території електротехнічного заводу, перетворився на ресторан для спортсменів, що працює цілодобово.
Спортсмени також можуть скористатися супермаркетом, розташованим на території селища. На території є зони відпочинку та розваг, сувенірний магазин.
Після закінчення Олімпіади квартири виставлять на продаж.
Нагадаємо, 26 липня у французькій столиці — Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.
Також олімпійська збірна України невдало дебютувала на Іграх-2024. Команда Руслана Ротаня програла Іраку (1:2) та готується реабілітуватися у наступному матчі з Марокко.
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