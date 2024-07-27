Олімпійські ігри в Парижі — в яких умовах проживають українці

Олімпійське селище. Фото: NV

На Олімпійських іграх є селище спортсменів. Їхній спокій оберігають як "зіницю ока". Там живуть зірки світового спорту. Цього року там також є українські олімпійці.

Видання NV показало, як живуть українці в Олімпійському селищі.

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Олімпійське селище в Парижі розташоване вздовж берегів річки Сени. Воно включає 82 будівлі з 3000 квартирами і 7200 кімнатами, розташованими на площі понад 52 гектари. Це житловий комплекс, спроєктований для проживання 14 500 осіб.

Олімпійське селище. Фото: NV

Олімпійське селище. Фото: NV

Вітальня в будинку, де мешкають українці. Фото: NV

Зелені насадження на дорогах, утеплення будівель і геотермальна енергетична система призначені для збереження комфортної температури всередині будинків під час спеки. Це дозволяє уникнути необхідності встановлення кондиціонерів. Однак у кожній кімнаті є вентилятор.

У спальнях атлетів основа ліжок зроблена з картону, матраци виготовлені з перероблених рибальських сіток і витримують навантаження до 250 кілограмів. Кожен спортсмен може взяти на пам'ять ковдру.

Українська команда отримала в своє розпорядження цілий будинок, який видно здалеку завдяки синьо-жовтим прапорам. На вході багато дитячих малюнків.

Будинок українських олімпійців. Фото: NV

Будинок українських олімпійців. Фото: NV

Ліжко атлета. Фото: NV

Студійний комплекс La Cite du Cinema, який розташований на колишній території електротехнічного заводу, перетворився на ресторан для спортсменів, що працює цілодобово.

Олімпійський ресторан. Фото: NV

Олімпійський ресторан. Фото: NV

Спортсмени також можуть скористатися супермаркетом, розташованим на території селища. На території є зони відпочинку та розваг, сувенірний магазин.

Олімпійці відпочивають. Фото: NV

Після закінчення Олімпіади квартири виставлять на продаж.

Нагадаємо, 26 липня у французькій столиці — Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

Також олімпійська збірна України невдало дебютувала на Іграх-2024. Команда Руслана Ротаня програла Іраку (1:2) та готується реабілітуватися у наступному матчі з Марокко.