Олімпіада-2024 у Парижі офіційно розпочалася в п'ятницю, 26 липня

Запалений вогонь на повітряній кулі у Парижі. Фото: Richard Heathcote/Pool via REUTERS

У французькій столиці — Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024 ввечері в п'ятницю, 26 липня. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

Про це повідомляє Суспільне в Telegram.

Офіційний початок Олімпіади-2024

Олімпійський вогонь запалили триразова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Марі-Жозе Перек та триразовий олімпійський чемпіон з дзюдо Тедді Рінер. Піднесли факел до головного місця події іспанський тенісист Рафаель Надаль та французький футболіст Зінедін Зідан.

Церемонія відкриття закінчилася виступом популярної канадської співачки Селін Діон, відомою завдяки пісні My Heart Will Go On, що стала саундтреком до кінофільму "Титанік" з Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у головних ролях.

Олімпіада триватиме з 26 липня до 11 серпня, у змаганнях братимуть участь 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Цікавим є той факт, що це перші Ігри в історії, де однакова кількість чоловіків та жінок серед спортсменів. Додамо, що Україну представлять 140 учасників.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади-2024 у Парижі стала найбільш грандіозною в історії і першою, що відбулась за межами стадіону. Олімпійська делегація України разом з іншими командами взяла участь у річковому параді на Сені. Прапороносцями збірної України були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.