Олимпиада-2024 в Париже официально началась в пятницу, 26 июля

Зажженный огонь на воздушном шаре в Париже. Фото: Richard Heathcote/Pool via REUTERS

Во французской столице — Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024 вечером в пятницу, 26 июля. Олимпийский огонь зажгли и поместили на воздушный шар, который пролетел над городом.

Об этом сообщает Суспільне в Telegram.

Официальное начало Олимпиады-2024

Олимпийский огонь зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Поднесли факел к главному месту происшествия испанский теннисист Рафаэль Надаль и французский футболист Зинедин Зидан.

Церемония открытия закончилась выступлением популярной канадской певицы Селин Дион, известной благодаря песне My Heart Will Go On, ставшей саундтреком к кинофильму "Титаник" из Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях.

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа, в соревнованиях примут участие 206 стран, которые разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Интересен тот факт, что это первые Игры в истории, где одинаковое количество мужчин и женщин среди спортсменов. Добавим, что Украину представят 140 участников.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже стала самой грандиозной в истории и первой, состоявшейся за пределами стадиона. Олимпийская делегация Украины вместе с другими командами приняла участие в речном параде на Сене. Флагоносцами сборной Украины были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.