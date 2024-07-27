Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Загорелся огонь — Олимпийские игры-2024 официально начались arrow

Загорелся огонь — Олимпийские игры-2024 официально начались

27 июля 2024 01:42
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Олимпиада-2024 в Париже официально началась в пятницу, 26 июля
Зажженный огонь на воздушном шаре в Париже. Фото: Richard Heathcote/Pool via REUTERS
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Во французской столице — Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024 вечером в пятницу, 26 июля. Олимпийский огонь зажгли и поместили на воздушный шар, который пролетел над городом.

Об этом сообщает Суспільне в Telegram.

Читайте также:

Официальное начало Олимпиады-2024

Олимпийский огонь зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Поднесли факел к главному месту происшествия испанский теннисист Рафаэль Надаль и французский футболист Зинедин Зидан.

Церемония открытия закончилась выступлением популярной канадской певицы Селин Дион, известной благодаря песне My Heart Will Go On, ставшей саундтреком к кинофильму "Титаник" из Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях.

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа, в соревнованиях примут участие 206 стран, которые разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Интересен тот факт, что это первые Игры в истории, где одинаковое количество мужчин и женщин среди спортсменов. Добавим, что Украину представят 140 участников.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже стала самой грандиозной в истории и первой, состоявшейся за пределами стадиона. Олимпийская делегация Украины вместе с другими командами приняла участие в речном параде на Сене. Флагоносцами сборной Украины были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. 

Франция спорт Олимпийские игры Париж Олимпиада-2024 церемония огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом