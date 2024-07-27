Ротань звернувся до вболівальників напередодні матчу збірної України з Марокко

Ротань пояснив, як збірна України зможе обіграти Марокко на Олімпіаді
Олімпійська збірна України невдало дебютувала на Іграх-2024. Команда Руслана Ротаня програла Іраку (1:2) та готується реабілітуватися у наступному матчі з Марокко.
Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань пояснив, як зіграють його підопічні у важливому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Руслан Ротань нагадав про те, що його команда має шанс виправитися. Перемога над Марокко поверне збірну України до списку претендентів на вихід до плей-офф футбольного олімпійського турніру.
Як зіграє збірна України
Тренер національної команди заявив, що вважає поєдинок проти Іраку переможним. Він похвалив своїх підопічних і заявив, що вони поступилися супернику лише через невдалий збіг обставин. Ротань запевнив, що всі футболісти правильно налаштувалися на другий матч і готові до будь-яких випробувань.
"Марокко — дуже хороша команда з хорошими індивідуальними якостями футболістів. Перемога над таким суперником дасть великий поштовх у психологічному плані. Ми налаштовуємося на те, що буде важко, але після першої гри нам уже нема куди подітися", — пояснив Ротань.
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