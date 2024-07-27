Ротань обратился к болельщикам накануне матча сборной Украины с Марокко

Руслан Ротань отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Олимпийская сборная Украины неудачно дебютировала на Играх-2024. Команда Руслана Ротаня проиграла Ираку (1:2) и готовится реабилитироваться в следующем матче с Марокко.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань объяснил, как сыграют его подопечные в важном поединке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Руслан Ротань во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Как сыграет сборная Украины

Тренер национальной команды заявил, что считает поединок против Ирака победным. Он похвалил своих подопечных и заявил, что они уступили сопернику только по причине неудачного стечения обстоятельств. Ротань заверил, что все футболисты правильно настроились на второй матч и готовы к любым испытаниям.

"Марокко — очень хорошая команда с хорошими индивидуальными качествами футболистов. Победа над таким соперником даст большой толчок в психологическом плане. Мы настраиваемся на то, что будет тяжело, но после первой игры нам уже некуда деваться", — объяснил Ротань.

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