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Ротань объяснил, как сборная Украины сможет обыграть Марокко на Олимпиаде

27 июля 2024 16:12
Валерий Ковалевич - Редактор
Ротань обратился к болельщикам накануне матча сборной Украины с Марокко
Руслан Ротань отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская сборная Украины неудачно дебютировала на Играх-2024. Команда Руслана Ротаня проиграла Ираку (1:2) и готовится реабилитироваться в следующем матче с Марокко. 

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань объяснил, как сыграют его подопечные в важном поединке, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Руслан Ротань напомнил о том, что у его команды есть шанс исправиться. Победа над Марокко вернет сборную Украины в список претендентов на выход в плей-офф футбольного олимпийского турнира. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Как сыграет сборная Украины 

Тренер национальной команды заявил, что считает поединок против Ирака победным. Он похвалил своих подопечных и заявил, что они уступили сопернику только по причине неудачного стечения обстоятельств. Ротань заверил, что все футболисты правильно настроились на второй матч и готовы к любым испытаниям. 

"Марокко — очень хорошая команда с хорошими индивидуальными качествами футболистов. Победа над таким соперником даст большой толчок в психологическом плане. Мы настраиваемся на то, что будет тяжело, но после первой игры нам уже некуда деваться", — объяснил Ротань. 

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

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спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины

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