Ротань обратился к болельщикам накануне матча сборной Украины с Марокко

Ротань объяснил, как сборная Украины сможет обыграть Марокко на Олимпиаде
Олимпийская сборная Украины неудачно дебютировала на Играх-2024. Команда Руслана Ротаня проиграла Ираку (1:2) и готовится реабилитироваться в следующем матче с Марокко.
Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань объяснил, как сыграют его подопечные в важном поединке, сообщает официальный сайт УАФ.
Руслан Ротань напомнил о том, что у его команды есть шанс исправиться. Победа над Марокко вернет сборную Украины в список претендентов на выход в плей-офф футбольного олимпийского турнира.
Как сыграет сборная Украины
Тренер национальной команды заявил, что считает поединок против Ирака победным. Он похвалил своих подопечных и заявил, что они уступили сопернику только по причине неудачного стечения обстоятельств. Ротань заверил, что все футболисты правильно настроились на второй матч и готовы к любым испытаниям.
"Марокко — очень хорошая команда с хорошими индивидуальными качествами футболистов. Победа над таким соперником даст большой толчок в психологическом плане. Мы настраиваемся на то, что будет тяжело, но после первой игры нам уже некуда деваться", — объяснил Ротань.
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