Олимпийские игры в Париже — в каких условиях проживают украинцы

Олимпийская деревня. Фото: NV

На Олимпийских играх есть поселок спортсменов. Их покой оберегают как "зеницу ока". Там живут звезды мирового спорта. В этом году там также есть украинские олимпийцы.

Издание NV показало, как живут украинцы в Олимпийской деревне.

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Олимпийская деревня в Париже расположена вдоль берегов реки Сены. Она включает 82 здания с 3000 квартирами и 7200 комнатами, расположенными на площади более 52 гектаров. Это жилой комплекс, спроектированный для проживания 14 500 человек.

Олимпийский поселок. Фото: NV

Олимпийский поселок. Фото: NV

Гостиная в доме, где живут украинцы. Фото: NV

Зеленые насаждения на дорогах, утепление зданий и геотермальная энергетическая система предназначены для сохранения комфортной температуры внутри домов во время жары. Это позволяет избежать необходимости установки кондиционеров. Однако в каждой комнате есть вентилятор.

В спальнях атлетов основание кроватей сделано из картона, матрасы изготовлены из переработанных рыболовных сеток и выдерживают нагрузку до 250 килограммов. Каждый спортсмен может взять на память одеяло.

Украинская команда получила в свое распоряжение целый дом, который виден издалека благодаря сине-желтым флагам. На входе много детских рисунков.

Дом украинских олимпийцев. Фото: NV

Дом украинских олимпийцев. Фото: NV

Кровать атлета. Фото: NV

Студийный комплекс La Cite du Cinema, расположенный на бывшей территории электротехнического завода, превратился в круглосуточно работающий ресторан для спортсменов.

Олимпийский ресторан. Фото: NV

Олимпийский ресторан. Фото: NV

Спортсмены также могут воспользоваться супермаркетом, расположенным на территории поселка. На территории есть зоны отдыха и развлечений, сувенирный магазин.

Олимпийцы отдыхают. Фото: NV

После окончания Олимпиады квартиры выставят на продажу.

Напомним, 26 июля во французской столице — Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на пролетевший над городом воздушный шар.

Также олимпийская сборная Украины неудачно дебютировала на Играх-2024. Команда Руслана Ротаня проиграла Ираку (1:2) и готовится реабилитироваться в следующем матче с Марокко.