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Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024

30 липня 2024 21:28
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Скільки коштує спорядження для стрільби з лука на Олімпіаді 2024
Лучники. Фото: archerygb.org
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Дисципліна стрільби з лука успішно брала участь у 17 Олімпійських іграх. Скільки потрібно витратити коштів, щоб оснастити одного стрільця для змагань у Парижі 2024 року.

Про це написав JioNews.

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Луки та стріли, виготовлені для інтенсивних турнірів, зазвичай містять вуглецеве волокно та алюміній як основні компоненти. Деякі виробники також вдаються до натуральних матеріалів, таких як бамбук, щоб покращити загальне зчеплення лука. У середньому повний комплект лука коштує 2500-3000 доларів.

Плечі для лука Hoyt Velos Formula

Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024 - фото 1
Фото: abbeyarchery.com.au

Ціна: від 1000 доларів.

Завдяки елегантному дизайну та вузькому корпусу він допомагає стрільцю тримати лук. Крім того, матеріали з карбону та бамбука сприяють кращій стабільності та підвищують точність стрільби.

Комплексний приціл Shibuya

Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024 - фото 2
Фото: abbeyarchery.com.au

Ціна: до 400 доларів.

Приціли Shibuya є одними з найпопулярніших серед олімпійських лучників.

Стабілізатори BeeStinger

Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024 - фото 3
Фото: beestinger.com

Ціна: близько 100 доларів.

Допомагають лучнику досягти оптимальної стабілізації під час стрільби.

Верхній/нижній стабілізатор Bicaster

Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024 - фото 4
Фото: bicaster.com

Ціна: 200 доларів.

Набір включає чотири невеликих гирі та перехідні гвинти.

Наконечник Easton Arrow

Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024 - фото 5
Фото: eastonarchery.com

Ціна: до 60 доларів.

Наконечники Easton Arrow використовувалися на Олімпійських іграх протягом десятиліть.

Стрижні для стріл Easton X10

Дорога стрільба — скільки коштує спорядження для лучника на Олімпіаді 2024 - фото 6
Фото: lancasterarchery.com

Ціна: до 600 доларів.

Вироблений у Сполучених Штатах, стрижень Easton X10 завжди був популярним набором для лучників на Олімпійських турнірах.

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