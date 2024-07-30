Скільки коштує спорядження для стрільби з лука на Олімпіаді 2024

Лучники. Фото: archerygb.org

Дисципліна стрільби з лука успішно брала участь у 17 Олімпійських іграх. Скільки потрібно витратити коштів, щоб оснастити одного стрільця для змагань у Парижі 2024 року.

Про це написав JioNews.

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Луки та стріли, виготовлені для інтенсивних турнірів, зазвичай містять вуглецеве волокно та алюміній як основні компоненти. Деякі виробники також вдаються до натуральних матеріалів, таких як бамбук, щоб покращити загальне зчеплення лука. У середньому повний комплект лука коштує 2500-3000 доларів.

Плечі для лука Hoyt Velos Formula

Фото: abbeyarchery.com.au

Ціна: від 1000 доларів.

Завдяки елегантному дизайну та вузькому корпусу він допомагає стрільцю тримати лук. Крім того, матеріали з карбону та бамбука сприяють кращій стабільності та підвищують точність стрільби.

Комплексний приціл Shibuya

Фото: abbeyarchery.com.au

Ціна: до 400 доларів.

Приціли Shibuya є одними з найпопулярніших серед олімпійських лучників.

Стабілізатори BeeStinger

Фото: beestinger.com

Ціна: близько 100 доларів.

Допомагають лучнику досягти оптимальної стабілізації під час стрільби.

Верхній/нижній стабілізатор Bicaster

Фото: bicaster.com

Ціна: 200 доларів.

Набір включає чотири невеликих гирі та перехідні гвинти.

Наконечник Easton Arrow

Фото: eastonarchery.com

Ціна: до 60 доларів.

Наконечники Easton Arrow використовувалися на Олімпійських іграх протягом десятиліть.

Стрижні для стріл Easton X10

Фото: lancasterarchery.com

Ціна: до 600 доларів.

Вироблений у Сполучених Штатах, стрижень Easton X10 завжди був популярним набором для лучників на Олімпійських турнірах.

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