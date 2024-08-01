Динамо сыграет в групповой стадии еврокубков даже в случае поражения от Рейнджерс

Александр Караваев поздравляет болельщиков с победой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграет в групповой стадии еврокубкового турнира даже в случае поражения от шотландского "Рейнджерс" по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Победа над сербским "Партизаном" с общим счетом 9:2 гарантировала украинской команде "еврокубковую весну", сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинская футбольная команда "Динамо" дважды обыграла сербский "Партизан" во 2 раунде квалификации Лиги чемпионов. Следующий соперником "бело-синих" станет шотландский "Рейнджерс". Но даже в случае поражения киевляне продолжат выступать в еврокубках.

Андрей Ярмоленко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Турнирные перспективы для "Динамо"

Подопечные Александра Шовковского вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Теперь киевляне встретятся с "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия). В случае победы "Динамо" сыграет с победителем пары "Зальцбург" (Австрия) — "Твенте" (Нидерланды) или "Лилль" (Франция) — "Фенербахче" (Турция).

Даже в случае поражения от "Рейнджерс" киевляне продолжат выступления в еврокубках. "Динамо" попадет в групповой этап Лиги Европы.

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