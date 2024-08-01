Шовковский оценил серьезность травм Бражко и Дячука

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромило сербский "Партизан" и во втором матче Лиги чемпионов. Украинские футболисты забили сопернику три гола, но победа оказалась омрачена травмами подопечных Александра Шовковского.

Максим Дячук надолго выбыл из строя, сообщает официальный сайт "Динамо".

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"Динамо" провело ответный матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевская команда разгромила в Белграде местный "Партизан" со счетом 3:0. Однако из-за травмы поле покинул защитник Максим Дячук.

Травма игрока "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Шовковский сказал о победе "Динамо"

Главный тренер киевской команды остался доволен действиями своих подопечных в Белграде. Однако Шовковский заявил, что видит, как можно улучшить игру "Динамо". Команда набирает форму от матча к матчу.

Шовковский подтвердил, что Дячук действительно получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя. Подробности станут известны после медицинского обследования, которое пройдет футболист.

Владимир Бражко не вышел на поле из-за травмы. Перед матчем хавбек порезал ногу, ему понадобилась небольшая операция. В ближайшее время он вернется к тренировкам.

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