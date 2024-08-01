Шовковский оценил серьезность травм Бражко и Дячука

Шовковский назвал степень серьезности травм Бражко и Дякуча
Киевское "Динамо" разгромило сербский "Партизан" и во втором матче Лиги чемпионов. Украинские футболисты забили сопернику три гола, но победа оказалась омрачена травмами подопечных Александра Шовковского.
Максим Дячук надолго выбыл из строя, сообщает официальный сайт "Динамо".
"Динамо" провело ответный матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевская команда разгромила в Белграде местный "Партизан" со счетом 3:0. Однако из-за травмы поле покинул защитник Максим Дячук.
Что Шовковский сказал о победе "Динамо"
Главный тренер киевской команды остался доволен действиями своих подопечных в Белграде. Однако Шовковский заявил, что видит, как можно улучшить игру "Динамо". Команда набирает форму от матча к матчу.
Шовковский подтвердил, что Дячук действительно получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя. Подробности станут известны после медицинского обследования, которое пройдет футболист.
Владимир Бражко не вышел на поле из-за травмы. Перед матчем хавбек порезал ногу, ему понадобилась небольшая операция. В ближайшее время он вернется к тренировкам.
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