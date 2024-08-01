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Шовковский назвал степень серьезности травм Бражко и Дякуча

1 августа 2024 09:16
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский оценил серьезность травм Бражко и Дячука
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" разгромило сербский "Партизан" и во втором матче Лиги чемпионов. Украинские футболисты забили сопернику три гола, но победа оказалась омрачена травмами подопечных Александра Шовковского. 

Максим Дячук надолго выбыл из строя, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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"Динамо" провело ответный матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевская команда разгромила в Белграде местный "Партизан" со счетом 3:0. Однако из-за травмы поле покинул защитник Максим Дячук. 

Максим Дячук
Травма игрока "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Шовковский сказал о победе "Динамо" 

Главный тренер киевской команды остался доволен действиями своих подопечных в Белграде. Однако Шовковский заявил, что видит, как можно улучшить игру "Динамо". Команда набирает форму от матча к матчу. 

Шовковский подтвердил, что Дячук действительно получил тяжелую травму и надолго выбыл из строя. Подробности станут известны после медицинского обследования, которое пройдет футболист. 

Владимир Бражко не вышел на поле из-за травмы. Перед матчем хавбек порезал ногу, ему понадобилась небольшая операция. В ближайшее время он вернется к тренировкам. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский Владимир Бражко Максим Дячук

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