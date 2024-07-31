Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо снова разгромило сербский Партизан в Лиге чемпионов — видео arrow

Динамо снова разгромило сербский Партизан в Лиге чемпионов — видео

31 июля 2024 23:13
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо разгромило Партизан в ответном матче квалификации Лиги чемпионов
Максим Дячук получил травму и покинул поле вместе с врачами. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Белграде состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Партизаном" и киевским "Динамо". В первой игре украинцы выиграли со счетом 6:2.

Ответная игра вновь завершилась разгромной победой "Динамо", передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч "Партизан" — "Динамо"

У Киевского "Динамо" был комфортный счет после первого матча, но оно все равно решило контролировать мяч и диктовать свою игру на поле.

"Партизан", как покорная жертва, решил не мешать киевлянам своими атаками и поэтому сосредоточился на защите.

"Динамо" открыло счет на 16-й минуте. Ванат неудачно отдал на Ярмоленко и Овусу забрал мяч, но затем защитник сам отдал "круглого" Андрею, и украинец пробил в правый угол ворот — 0:1.

Киевляне контролировали ход матча, но снова забить смогли только в первой половине второго тайма. Сначала Ваната сбили в штрафной "Партизана", а затем Владислав забил с пенальти.

Счет разгромным стал на третьей, добавленной к матчу минуте. Пихаленок из центра поля пасом на ход вывел на ворота соперника Дубинчака, тот вовремя отдал передачу на дальнюю стойку, где Караваеву никто не мешал забить.

После общей победы "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против шотландского "Рейнджерса".

"Партизан" — "Динамо" — 0:3 Первый матч — 2:6

Голы: Ярмоленко, 16, Ванат, 69, Караваев, 90+3

"Партизан": А. Йованович — Филиппович (де Медина, 83), Маркович, Муякич, Юрчевич (Антич, 79) — Запад (Натхо, 65), Овусу — Лазаревич, Калулу (Ксандер, 65), Го (Трифунович, 65) ) — Сальданья.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Дячук (Беловар, 54), Дубинчак — Пихалонок, Буяльский (Андриевский, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Кабаев, 70), Ванат (Супряга, 78).

Предупреждение: Филиппович, Маркович

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду. 

Начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком.

футбол Сербия Лига чемпионов Динамо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом