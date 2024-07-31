Динамо разгромило Партизан в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Максим Дячук получил травму и покинул поле вместе с врачами. Фото: "Динамо"

В Белграде состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Партизаном" и киевским "Динамо". В первой игре украинцы выиграли со счетом 6:2.

Ответная игра вновь завершилась разгромной победой "Динамо", передает портал Новини.LIVE.

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Матч "Партизан" — "Динамо"

У Киевского "Динамо" был комфортный счет после первого матча, но оно все равно решило контролировать мяч и диктовать свою игру на поле.

"Партизан", как покорная жертва, решил не мешать киевлянам своими атаками и поэтому сосредоточился на защите.

"Динамо" открыло счет на 16-й минуте. Ванат неудачно отдал на Ярмоленко и Овусу забрал мяч, но затем защитник сам отдал "круглого" Андрею, и украинец пробил в правый угол ворот — 0:1.

Киевляне контролировали ход матча, но снова забить смогли только в первой половине второго тайма. Сначала Ваната сбили в штрафной "Партизана", а затем Владислав забил с пенальти.

Счет разгромным стал на третьей, добавленной к матчу минуте. Пихаленок из центра поля пасом на ход вывел на ворота соперника Дубинчака, тот вовремя отдал передачу на дальнюю стойку, где Караваеву никто не мешал забить.

После общей победы "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против шотландского "Рейнджерса".

"Партизан" — "Динамо" — 0:3 Первый матч — 2:6

Голы: Ярмоленко, 16, Ванат, 69, Караваев, 90+3

"Партизан": А. Йованович — Филиппович (де Медина, 83), Маркович, Муякич, Юрчевич (Антич, 79) — Запад (Натхо, 65), Овусу — Лазаревич, Калулу (Ксандер, 65), Го (Трифунович, 65) ) — Сальданья.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Дячук (Беловар, 54), Дубинчак — Пихалонок, Буяльский (Андриевский, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Кабаев, 70), Ванат (Супряга, 78).

Предупреждение: Филиппович, Маркович

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