Свитолина рассказала, поедет ли на Олимпиаду-2028

Элина Свитолина в матче против Барборы Крейчиковой. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Элина Свитолина не сумела побороться за медали на Летней Олимпиаде-2024. График матчей украинской спортсменки оказался слишком тяжелым.

Свитолина сошла с дистанции в третьем круге одиночного женского турнира, напоминает "Суспільне Спорт".

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Украинская теннисистка приняла участие в своих третьих олимпийских играх. В третьем круге женского турнира в Париже 29-летняя Элина Свитолина навязала борьбу Барборе Крейчиковой из Чехии, но проиграла сопернице в трех сетах.

Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Планы Свитолиной

Бронзовый призер Токио-2020 нее исключает возможность участия в Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США). Элина Свитолина надеется, что будет в хорошей форме, чтобы поехать на свои четвертые Олимпийские игры.

"Я пока не знаю, что будет через четыре года. Если мое тело сумеет долго держаться, тогда появится шанс. Надеюсь на это, но посмотрим, как получится", — заявила Свитолина.

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