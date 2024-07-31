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Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду

31 июля 2024 11:25
Валерий Ковалевич - Редактор
Свитолина рассказала, поедет ли на Олимпиаду-2028
Элина Свитолина в матче против Барборы Крейчиковой. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
Валерий Ковалевич - Редактор

Элина Свитолина не сумела побороться за медали на Летней Олимпиаде-2024. График матчей украинской спортсменки оказался слишком тяжелым.

Свитолина сошла с дистанции в третьем круге одиночного женского турнира, напоминает "Суспільне Спорт".  

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Украинская теннисистка приняла участие в своих третьих олимпийских играх. В третьем круге женского турнира в Париже 29-летняя Элина Свитолина навязала борьбу Барборе Крейчиковой из Чехии, но проиграла сопернице в трех сетах. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Планы Свитолиной 

Бронзовый призер Токио-2020 нее исключает возможность участия в Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США). Элина Свитолина надеется, что будет в хорошей форме, чтобы поехать на свои четвертые Олимпийские игры. 

"Я пока не знаю, что будет через четыре года. Если мое тело сумеет долго держаться, тогда появится шанс. Надеюсь на это, но посмотрим, как получится", — заявила Свитолина. 

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

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Начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

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спорт Олимпийские игры Элина Свитолина Теннис Олимпиада-2024

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