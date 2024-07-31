Світоліна розповіла, чи поїде на Олімпіаду-2028

Еліна Світоліна у матчі проти Барбори Крейчикової. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Еліна Світоліна не зуміла поборотися за медалі на Літній Олімпіаді-2024. Графік матчів української спортсменки виявився надто важким.

Світоліна зійшла з дистанції у третьому колі одиночного жіночого турніру, нагадує "Суспільне Спорт".

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Українська тенісистка взяла участь у своїх третіх олімпійських іграх. У третьому колі жіночого турніру в Парижі 29-річна Еліна Світоліна нав'язала боротьбу Барборі Крейчикової з Чехії, але програла суперниці у трьох сетах.

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Плани Світоліної

Бронзова призерка Токіо-2020 допускає можливість участі в Олімпіаді-2028, яка пройде в Лос-Анджелесі (США). Еліна Світоліна сподівається, що буде у прекрасній формі, щоб поїхати на свої четверті Олімпійські ігри.

"Я поки не знаю, що буде за чотири роки. Якщо моє тіло зуміє довго триматися, тоді з'явиться шанс. Сподіваюся на це, але подивимося, як вийде", — заявила Світоліна.

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