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Світоліна поділилася планами щодо наступної Олімпіади

31 липня 2024 11:25
Валерій Ковалевич - Редактор
Світоліна розповіла, чи поїде на Олімпіаду-2028
Еліна Світоліна у матчі проти Барбори Крейчикової. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
Валерій Ковалевич - Редактор

Еліна Світоліна не зуміла поборотися за медалі на Літній Олімпіаді-2024. Графік матчів української спортсменки виявився надто важким.

Світоліна зійшла з дистанції у третьому колі одиночного жіночого турніру, нагадує "Суспільне Спорт".

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Українська тенісистка взяла участь у своїх третіх олімпійських іграх. У третьому колі жіночого турніру в Парижі 29-річна Еліна Світоліна нав'язала боротьбу Барборі Крейчикової з Чехії, але програла суперниці у трьох сетах.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Плани Світоліної

Бронзова призерка Токіо-2020 допускає можливість участі в Олімпіаді-2028, яка пройде в Лос-Анджелесі (США). Еліна Світоліна сподівається, що буде у прекрасній формі, щоб поїхати на свої четверті Олімпійські ігри.

"Я поки не знаю, що буде за чотири роки. Якщо моє тіло зуміє довго триматися, тоді з'явиться шанс. Сподіваюся на це, але подивимося, як вийде", — заявила Світоліна.

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