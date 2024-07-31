Стартові склади Динамо та Партизана на матч Ліги чемпіонів

Шовковський здивував стартовим складом Динамо на матч з Партизаном у Лізі чемпіонів
У Белграді київське "Динамо" проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Партизана". Першу гру кияни виграли з рахунком 6:2.
Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.
Стартові склади на матч Ліги чемпіонів
"Динамо" майже вирішило питання виходу до наступного раунду, але для клубу та країни важливо вдруге обіграти команду, яка у міжсезоння їздила на турнір до Росії.
Головний тренер "Динамо" здивував, оскільки порівняно з першим матчем на лаві запасних залишилися Володимир Бражко, Костянтин Вівчаренко та Владислав Кабаєв.
"Партизан": А. Йованович — Філіпович, Маркович, Муякич, Юрчевич — Захід, Овусу — Лазаревич, Калулу, Ко — Сальданья.
Запасні: Стеванович, Антич, Ксандер, Д. Йованович, Натхо, Щекич, Ніколич, де Медіна, Ковачевич, Ібрагім, Тріфунович, Степанович.
"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Піхальонок, Буяльський, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Волошин, Бражко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малиш, Діалло, Михавко, Біловар.
Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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