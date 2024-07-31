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Шовковський здивував стартовим складом Динамо на матч з Партизаном у Лізі чемпіонів

31 липня 2024 20:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Стартові склади Динамо та Партизана на матч Ліги чемпіонів
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Белграді київське "Динамо" проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Партизана". Першу гру кияни виграли з рахунком 6:2.

Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" майже вирішило питання виходу до наступного раунду, але для клубу та країни важливо вдруге обіграти команду, яка у міжсезоння їздила на турнір до Росії.

Головний тренер "Динамо" здивував, оскільки порівняно з першим матчем на лаві запасних залишилися Володимир Бражко, Костянтин Вівчаренко та Владислав Кабаєв.

"Партизан": А. Йованович — Філіпович, Маркович, Муякич, Юрчевич — Захід, Овусу — Лазаревич, Калулу, Ко — Сальданья.
Запасні: Стеванович, Антич, Ксандер, Д. Йованович, Натхо, Щекич, Ніколич, де Медіна, Ковачевич, Ібрагім, Тріфунович, Степанович.
"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Піхальонок, Буяльський, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Волошин, Бражко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малиш, Діалло, Михавко, Біловар.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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