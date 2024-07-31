Стартовые составы Динамо и Партизана на матч Лиги чемпионов

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В Белграде киевское "Динамо" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Партизана". Первую игру киевляне выиграли со счетом 6:2.

Перед матчем команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Стартовые составы на матч Лиги чемпионов

"Динамо" почти решило вопрос выхода в следующий раунд, но для клуба и страны важно во второй раз обыграть команду, которая в межсезонье ездила на турнир в Россию.

Главный тренер "Динамо" удивил, поскольку в сравнении с первым матчем на скамейке запасных остались Владимир Бражко, Константин Вивчаренко и Владислав Кабаев.

"Партизан": А. Йованович — Филипович, Маркович, Муякич, Юрчевич — Захид, Овусу — Лазаревич, Калулу, Ко — Сальданья.

Запасные: Стеванович, Антич, Ксандер, Д. Йованович, Натхо, Щекич, Николич, де Медина, Ковачевич, Ибрагим, Трифунович, Степанович.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак — Пихальонок, Буяльский, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Кабаев, Малыш, Диалло, Михавко, Биловар.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

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