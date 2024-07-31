Буряк называл главных талантов Динамо Киев

Бывший тренер сборной Украины назвал главных талантов Динамо
Киевское "Динамо" готовится к ответному матчу с сербским "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк назвал игроков, которые должны выйти на поле в стартовом составе "бело-синих".
Буряк считает очень перспективным молодое поколение игроков "Динамо", сообщает "Украинский футбол".
Леонид Буряк считает, что Александру Шовковскому не стоит менять состав, который выиграл у "Партизана" первый матч со счетом 6:2. Но одновременном с этим специалист хотел бы увидеть на поле некоторых молодых футболистов киевской команды.
Будущее киевского "Динамо"
Леонид Буряк назвал очень талантливыми и перспективными футболистами защитника Тараса Михавко и форварда Матвея Пономаренко. Тренер не сомневается, что оба игрока принесут "Динамо" большую пользу в ближайшие годы.
"Это будущее не только "Динамо", но и всего украинского футбола. Они очень молоды и быстро восстанавливаются, могут играть практически через день. Знаю, что в команде их поддерживают и оберегают. Шовковский тоже понимает, какие ему достались футболисты", — рассказал Буряк.
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