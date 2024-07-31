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Бывший тренер сборной Украины назвал главных талантов Динамо

31 июля 2024 16:21
Валерий Ковалевич - Редактор
Буряк называл главных талантов Динамо Киев
Защитник "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/t_mykhavko_32
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" готовится к ответному матчу с сербским "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк назвал игроков, которые должны выйти на поле в стартовом составе "бело-синих".

Буряк считает очень перспективным молодое поколение игроков "Динамо", сообщает "Украинский футбол". 

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Леонид Буряк считает, что Александру Шовковскому не стоит менять состав, который выиграл у "Партизана" первый матч со счетом 6:2. Но одновременном с этим специалист хотел бы увидеть на поле некоторых молодых футболистов киевской команды. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Будущее киевского "Динамо" 

Леонид Буряк назвал очень талантливыми и перспективными футболистами защитника Тараса Михавко и форварда Матвея Пономаренко. Тренер не сомневается, что оба игрока принесут "Динамо" большую пользу в ближайшие годы. 

"Это будущее не только "Динамо", но и всего украинского футбола. Они очень молоды и быстро восстанавливаются, могут играть практически через день. Знаю, что в команде их поддерживают и оберегают. Шовковский тоже понимает, какие ему достались футболисты", — рассказал Буряк. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Матвей Пономаренко Тарас Михавко

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