Буряк називав головних талантів Динамо Київ

Захисник "Динамо" Тарас Міхавко. Фото: instagram.com/t_mykhavko_32

Київське "Динамо" готується до матчу-відповіді з сербським "Партизаном" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк назвав гравців, які мають вийти на поле у ​​стартовому складі "біло-синіх".

Буряк вважає дуже перспективним молоде покоління гравців "Динамо", повідомляє "Український футбол".

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Леонід Буряк вважає, що Олександру Шовковському не варто змінювати склад, який виграв у "Партизана" перший матч із рахунком 6:2. Але водночас фахівець хотів би побачити на полі деяких молодих футболістів київської команди.

Матвій Пономаренко у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Майбутнє київського "Динамо"

Леонід Буряк назвав дуже талановитими та перспективними футболістами захисника Тараса Міхавка та форварда Матвія Пономаренка. Тренер не сумнівається, що обидва гравці принесуть "Динамо" велику користь найближчими роками.

"Це майбутнє не тільки "Динамо", а й усього українського футболу. Вони дуже молоді та швидко відновлюються, можуть грати практично через день. Знаю, що в команді їх підтримують та оберігають. Шовковський теж розуміє, які йому дісталися футболісти", — розповів Буряк.

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