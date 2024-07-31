Динамо розгромило Партизан у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Максим Дячук отримав травму та покинув поле разом з лікарями. Фото: "Динамо"

У Белграді відбувся матч-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між місцевим "Партизаном" та київським "Динамо". У першій грі українці виграли з рахунком 6:2.

Гра-відповідь знову завершилась розгромною перемогою "Динамо", передає портал Новини.LIVE.

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Матч "Партизан" — "Динамо"

Київське "Динамо" мало комфортний рахунок після першого матчу, але все одно вирішило контролювати м’яч та диктувати свою гру на полі.

"Партизан", як покірна жертва, вирішив не заважати киянам своїми атаками й тому зосередився на захисті.

"Динамо" відкрило рахунок на 16-й хвилині. Ванат невдало віддав на Ярмоленка й захисник забрав м’яч, але потім Овусу сам віддав м’яч Андрію і той пробив у правий кут воріт — 0:1.

Кияни контролювали хід матчу, але забити знову змогли лише в першій половині другого тайму. Спершу Ваната збили у штрафній "Партизана", а потім Владислав забив з пенальті.

Рахунок розгромним став на третій доданій до матчу хвилині. Піхальонок із центру поля пасом на хід вивів на ворота суперника Дубінчака, який вчасно віддав пас на дальню стійку, де Караваєву ніхто не заважав забити.

Після загальної перемоги "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти шотландського "Рейнджерс".

"Партизан" — "Динамо" — 0:3 Перший матч — 2:6

Голи: Ярмоленко, 16, Ванат, 69, Караваєв, 90+3

"Партизан": А. Йованович — Філіпович (де Медіна, 83), Маркович, Муякич, Юрчевич (Антич, 79) — Захід (Натхо, 65), Овусу — Лазаревич, Калулу (Ксандер, 65), Го (Тріфунович, 65) — Сальданья.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Дячук (Біловар, 54), Дубінчак — Піхальонок, Буяльський (Андрієвський, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Кабаєв, 70), Ванат (Супряга, 78), Волошин.

Попередження: Філіпович, Маркович

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