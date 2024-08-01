Шовковський оцінив серйозність травм Бражка та Дячука

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" розгромило сербський "Партизан" й у другому матчі Ліги чемпіонів. Українські футболісти забили супернику три голи, але перемога виявилася затьмарена травмами підопічних Олександра Шовковського.

Максим Дячук надовго вибув із ладу, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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"Динамо" провело матч-відповідь у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київська команда розгромила у Белграді місцевий "Партизан" із рахунком 3:0. Проте через травму поле залишив захисник Максим Дячук.

Травма гравця "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Шовковський сказав про перемогу "Динамо"

Головний тренер київської команди залишився задоволеним діями своїх підопічних у Белграді. Однак Шовковський заявив, що бачить, як можна покращити гру "Динамо". Команда набирає форму від матчу до матчу.

Шовковський підтвердив, що Дячук справді отримав тяжку травму і надовго вибув із ладу. Подробиці стануть відомими після медичного обстеження, яке пройде футболіст.

Володимир Бражко не вийшов на поле через травму. Перед матчем хавбек порізав ногу, йому знадобилася невелика операція. Найближчим часом він повернеться до тренувань.

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