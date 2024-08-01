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Експерти моди назвали найстильніше командне вбрання на Олімпіаді-2024

1 серпня 2024 06:25
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
ТОП-5 наймодніших командних уніформ на Олімпіаді-2024 в Парижі
Відкриття Олімпіади 2024. Фото: dailyherald.com
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Кожна національна команда, яка бере участь в Олімпіаді 2024 року одягнена в спеціальну форму. Вона не лише служить для підкріплення їхньої спортивної майстерності, але й демонструє унікальний дизайнерський талант представників їхніх країн.

П'ять наймодніших командних костюмів, на думку експертів Elle.

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Команда Гаїті

Форма створена гаїтянсько-італійською дизайнеркою Стеллою Джин, представлена творами місцевого художника Філіпа Додарда, блейзерами з перероблених тканин та сорочками, виготовленими за допомогою традиційної техніки ткацтва.

Команда Монголії

Бренд Michel&Amazonka став вірусним, коли його одяг для збірної Монголії представили на церемонії відкриття Олімпійських ігор. На створення кожного образу знадобилося близько 20 годин.

Команда Ямайки

Смілива уніформа Puma з атмосферою ретро.

Команда Шрі-Ланки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOVI CEYLON (@lovisarongs)

Олімпійські образи Шрі-Ланки були одними з найбільш елегантних та складних, розроблених LOVI. Сучасний погляд на вбрання, яке носили при королівському дворі.

Команда Тайваню

Джастін Чоу з модного бренду Just In XX об’єднав художників з усієї країни, щоб попрацювати над цією стильною уніформою для команди.

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