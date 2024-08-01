ТОП-5 самых модных командных униформ на Олимпиаде-2024 в Париже

Открытие Олимпиады 2024 года. Фото: dailyherald.com

Каждая национальная команда, участвующая в Олимпиаде 2024 года, одета в специальную форму. Она служит не только для подкрепления их спортивного мастерства, но и демонстрирует уникальный дизайнерский талант представителей их стран.

Пять самых модных командных костюмов, по мнению экспертов Elle.

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Команда Гаити

Форма создана гаитяно-итальянским дизайнером Стеллой Джин, представлена произведениями местного художника Филиппа Додарда, блейзерами из переработанных тканей и рубашками, изготовленными с помощью традиционной техники ткачества.

Команда Монголии

Бренд Michel&Amazonka стал вирусным, когда его одежду для сборной Монголии представили на церемонии открытия Олимпийских игр. Для создания каждого образа понадобилось около 20 часов.

Команда Ямайки

Смелая униформа Puma с атмосферой ретро.

Команда Шри-Ланки

Олимпийские образы Шри-Ланки были одними из самых элегантных и сложных разработанных LOVI. Современный взгляд на наряды, которые носили при королевском дворе.

Команда Тайваня

Джастин Чоу из модного бренда Just In XX объединил художников со всей страны, чтобы поработать над этой стильной униформой для команды.

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