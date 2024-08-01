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Эксперты моды назвали самые стильные командные костюмы на Олимпиаде-2024

1 августа 2024 06:25
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
ТОП-5 самых модных командных униформ на Олимпиаде-2024 в Париже
Открытие Олимпиады 2024 года. Фото: dailyherald.com
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Каждая национальная команда, участвующая в Олимпиаде 2024 года, одета в специальную форму. Она служит не только для подкрепления их спортивного мастерства, но и демонстрирует уникальный дизайнерский талант представителей их стран.

Пять самых модных командных костюмов, по мнению экспертов Elle.

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Команда Гаити

Форма создана гаитяно-итальянским дизайнером Стеллой Джин, представлена произведениями местного художника Филиппа Додарда, блейзерами из переработанных тканей и рубашками, изготовленными с помощью традиционной техники ткачества.

Команда Монголии

Бренд Michel&Amazonka стал вирусным, когда его одежду для сборной Монголии представили на церемонии открытия Олимпийских игр. Для создания каждого образа понадобилось около 20 часов.

Команда Ямайки

Смелая униформа Puma с атмосферой ретро.

Команда Шри-Ланки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOVI CEYLON (@lovisarongs)

Олимпийские образы Шри-Ланки были одними из самых элегантных и сложных разработанных LOVI. Современный взгляд на наряды, которые носили при королевском дворе.

Команда Тайваня

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by JUST IN XX (@justinxx_official)

Джастин Чоу из модного бренда Just In XX объединил художников со всей страны, чтобы поработать над этой стильной униформой для команды.

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

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мода Олимпиада-2024 стиль команды Париж-2024

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