Олимпийские игры 2024 — ТОП 5 самых молодых спортсменок, претендующих на медаль

Китайская спортсменка Чжэн Хаохао. Фото: malay.cri.cn

На летней Олимпиаде-2024 в Париже представлено 32 вида спорта. В большинстве используются возрастные ограничения, но есть и те, куда допускают совсем молодых участников. В частности, рекордсменом по числу таких участников стал скейтбординг. Несовершеннолетние спортсмены, стремящиеся получить медаль, участвуют и в других соревнованиях. Интересно, что в основном это девушки.

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Представительница Китая Чжэн Хаохао, 11 лет

11-летняя скейтбордистка Чжэн Хаохао — самая молодая участница Олимпиады-2024 и самая юная представительница Китая в олимпийской истории этой сборной. В Париже она будет соревноваться в дисциплине "парк" (6 августа). Интересно, что после соревнований, в последний день Олимпийских игр, Чжэн отметит свое 12-летие.

Известно, что юная спортсменка начала заниматься скейтбордингом в семь лет. А уже в 2023 году дебютировала на международном уровне. Первым в карьере Хаохао стал чемпионат мира в Риме, где она заняла 23 место. Чжэн Хаохао призналась, что соревнование для нее как веселая игра и возможность увидеться с друзьями.

Китайская скейтбордистка Чжэн Хаохао. Фото: Zhe Ji

Представительница Таиланда Варирая Сукасем, 12 лет

12-летняя Варирая "ST" Сукасем представляет Таиланд. А во время церемонии открытия Олимпиады-2024 была одним из флагоносцев сборной. Она является самой молодой участницей соревнований в истории страны. Спортсменка выступит в дисциплине "стрит" (28 июля).

В 2023 году Сукасем впервые соревновалась на чемпионате мира, где вошла в ТОП 25, а на Азиатских играх того же года стала пятой. В олимпийском сезоне-2024 Варирая закрыла двадцатку лучших на этапе в Дубае.

Скейтбордистка Варирая Сукасем. Фото: Varuth Hirunyatheb

Представительница Финляндии Гейли Сирвио, 13 лет

Еще одна юная скейтбордистка 13-летняя Гейли Сирвио представляет Финляндию и уже успела установить национальный рекорд как самая молодая в истории представительница своей страны. Спортсменка примет участие в дисциплине "парк" (6 августа).

Этим видом спорта девушка занимается всего три года, но уже успела выступить на нескольких чемпионатах мира: на перенесенном ЧМ-2022 в Шардже, ОАЭ, заняла 34 место, а в Риме — 17. В сезоне-2024 она стала 21-й на этапе Мирового тура в Дубае, где дошла до четвертьфинала.

Спортсменка Хейли Сирвио. Фото: insidethegames.biz

Представительница Китая Чжу Юаньлин, 13 лет

Еще одна представительница Китая 13-летняя Чжу Юаньлин будет выступать в дисциплине "стрит" (28 июля). Ранее атлетка профессионально занималась прыжками на батуте. Юаньлин проходила в полуфинал на обоих олимпийских отборочных турнирах-2024: в Шанхае и Будапеште.

Чжу Юаньлин на тренировке по скейтбордингу. Фото: AP/Frank Franklin II

Представительница Индии Диниди Десингу, 14 лет

14-летняя спортсменка Диниди Десингу выступает в плавании и является самой молодой представительницей своей сборной в Париже. На дебютной Олимпиаде атлетка заявлена на дистанции 200 метров свободным стилем (28 июля).

Десингу принадлежит индийский рекорд на 200 м вольным стилем — 02:04.24 мин. А первыми международными соревнованиями девушки стали Азиатские игры-2022, на которых она стала 12-й именно на 200-метровке и дважды проходила в финалы в эстафетах.

Плавец Диниди Десингу. Фото: businesstoday.in

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