Олімпійські ігри 2024 — ТОП 5 наймолодших спортсменок, які претендують на медаль

Китайська спортсменка Чжен Хаохао. Фото: malay.cri.cn

На літній Олімпіаді-2024 у Парижі представлено 32 види спорту. У більшості застосовуються вікові обмеження, проте є й ті, куди допускають зовсім юних учасників. Зокрема, рекордсменом за кількістю таких учасників став скейтбординг. Неповнолітні спортсмени, які прагнуть здобути медаль, беруть участь й у інших змаганнях. Цікаво, що в основному це дівчата.

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Представниця Китаю Чжен Хаохао, 11 років

11-річна скейтбордистка Чжен Хаохао — наймолодша учасниця Олімпіади-2024 і найбільш юна Представниця Китаю в олімпійській історії цієї збірної. У Парижі вона змагатиметься в дисципліні "парк" (6 серпня). Цікаво, що після змагань, в останній день Олімпійських ігор, Чжен відзначить своє 12-річчя.

Відомо, що юна спортсменка почала займатися скейтбордингом у сім років. А вже 2023 року дебютувала на міжнародному рівні. Першим у карʼєрі Хаохао став чемпіонат світу в Римі, де вона посіла 23-тє місце. Чжен Хаохао зізналася, що змагання для неї наче весела гра та можливість побачитися з друзями.

Китайська скейтбордистка Чжен Хаохао. Фото: Zhe Ji

Представниця Таїланду Варірая Сукасем, 12 років

12-річна Варірая "ST" Сукасем представляє Таїланд. А під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 була однією з прапороносців збірної. Вона є наймолодшою учасницею змагань в історії країни. Спортсменка виступить у дисципліні "стріт" (28 липня).

2023 року Сукасем уперше змагалася на чемпіонаті світу, де ввійшла до ТОП-25, а на Азійських іграх того ж року стала пʼятою. В олімпійському сезоні-2024 Варірая замкнула двадцятку найкращих на етапі в Дубаї.

Скейтбордистка Варірая Сукасем. Фото: Varuth Hirunyatheb

Представниця Фінляндії Гейлі Сірвіо, 13 років

Ще одна юна скейтбордистка 13-річна Гейлі Сірвіо представляє Фінляндію й вже встигла встановити національний рекорд як наймолодша в історії представниця своєї країни. Спортсменка візьме участь у дисципліні "парк" (6 серпня).

Цим видом спорту дівчина займається всього три роки, але вже встигла виступити на кількох чемпіонатах світу: на перенесеному ЧС-2022 у Шарджі, ОАЕ, посіла 34-те місце, а в Римі — 17-те. У сезоні-2024 вона стала 21-ю на етапі Світового туру в Дубаї, де дійшла до чвертьфіналу.

Спортсменка Хейлі Сірвіо. Фото: insidethegames.biz

Представниця Китаю Чжу Юаньлін, 13 років

Ще одна представниця Китаю 13-річна Чжу Юаньлін виступатиме у дисципліні "стріт" (28 липня). Раніше атлетка професійно займалася стрибками на батуті. Юаньлін проходила до півфіналу на обох олімпійських відбіркових турнірах-2024: у Шанхаї та Будапешті.

Чжу Юаньлін на тренуванні зі скейтбордингу. Фото: AP/Frank Franklin II

Представниця Індії Дініді Десінґу, 14 років

14-річна спортсменка Дініді Десінґу виступає у плаванні і є наймолодшою представницею своєї збірної у Парижі. На її дебютній Олімпіаді атлетка заявлена на дистанції 200 метрів вільним стилем (28 липня).

Десінґу належить індійський рекорд на 200 м вільним стилем — 02:04.24 хв. А першими міжнародними змаганнями дівчини стали Азійські ігри-2022, на яких вона стала 12-ю саме на 200-метрівці та двічі проходила до фіналів у естафетах.

Плавчиня Дініді Десінґу. Фото: businesstoday.in

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