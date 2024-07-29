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Італійський олімпієць красиво попросив вибачення у дружини в Instagram

29 липня 2024 19:50
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Італійський атлет красиво перепросив у дружини в Instagram під час Олімпіади
Джанмарко Тамбері з дружиною К’ярі. Фото: Instagram Джанмарко Тамбері.
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Легкоатлет італійської олімпійської команди Джанмарко Тамбері загубив обручку під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі. Атлет намагався підняти прапор Італії якнайвище, коли човен зі спортсменами плив по Сені, а кільце зненацька зіслизнуло з його пальця та впало у річку.

Про це легкоатлет написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Мені шкода, моя любов, мені страшенно шкода. Забагато води, надто багато втрачених кілограмів за останні кілька місяців або, можливо, нестримний ентузіазм від того, що ми робили", — звернувся до дружини Джанмарко.

 

Італійський олімпієць красиво попросив вибачення у дружини в Instagram - фото 1
Фото: Instagram Джанмарко Тамбері.

Пара одружена з вересня 2022 року. Спортсмен досить поетично змалював сцену втрати обручки.

"Я стежив за ним очима, поки не побачив, як вона підстрибнула усередині човна. Дзвінок надії... Але, на жаль, відскок був у неправильному напрямку і, ширяючі понад тисячу разів у повітрі, я бачив, як вона пірнула у воду, ніби це було єдине місце, де обручка хотіла бути".

Також Джанмарко підкреслив, що не міг би знайти кращого місця загубити обручку, ніж Париж та запропонував кинути в річку також кільце К’ярі.

"Вона назавжди залишиться в річищі міста кохання… Я думаю, що за вчорашнім проступком може бути величезна поетична сторона, і якщо ти хочеш, ми також кинемо твоє кільце у річку, щоб вони були разом назавжди... Нехай це буде гарним знаком для повернення додому з ще більшим золотом".

 

Італійський олімпієць красиво попросив вибачення у дружини в Instagram - фото 1
Фото: Instagram Джанмарко Тамбері.

К’ярі була розчулена та прокоментувала допис з розумінням: "Лише ти міг би перетворити це на щось романтичне".

Раніше ми писали, як у Франції живуть українські олімпійці. Також організатори Олімпіади-2024 попросили вибачення за "деякі виступи" на церемонії відкриття.

Італія Олімпіада-2024 Легка атлетика спортсмен романтика

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