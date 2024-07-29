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Итальянский олимпиец красиво попросил прощения у жены в Instagram

29 июля 2024 19:50
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Итальянский атлет красиво извинился перед женой в Instagram во время Олимпиады
Джанмарко Тамбери с женой Кьяри. Фото: Instagram Джанмарко Тамбери.
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Легкоатлет итальянской олимпийской команды Джанмарко Тамбери потерял обручальное кольцо во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Атлет пытался поднять флаг Италии как можно выше, когда лодка со спортсменами плыла по Сене, а кольцо неожиданно соскользнуло с его пальца и упало в реку.

Об этом легкоатлет написал на своей странице в Instagram.

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"Мне жаль, моя любовь, мне очень жаль. Слишком много воды, слишком много потерянных килограммов за последние несколько месяцев или, возможно, безудержный энтузиазм от того, что мы делали", — обратился к жене Джанмарко.

 

Итальянский олимпиец красиво попросил прощения у жены в Instagram - фото 1
Фото: Instagram Джанмарко Тамбери.

Пара поженилась в сентябре 2022 года. Спортсмен довольно поэтически изобразил сцену потери кольца.

"Я следил за ним глазами, пока не увидел, как оно подпрыгнуло внутри лодки. Звонок надежды... Но, к сожалению, отскок был в неправильном направлении и, паря более тысячи раз в воздухе, я видел, как оно нырнуло в воду, будто это было единственное место, где кольцо хотело быть".

Также Джанмарко подчеркнул, что не мог бы найти лучшего места потерять обручальное кольцо, чем Париж и предложил бросить в реку также кольцо Кьяри.

"Оно навсегда останется в русле города любви... Я думаю, что за вчерашним проступком может быть огромная поэтическая сторона, и если ты хочешь, мы тоже бросим твое кольцо в реку, чтобы они были вместе навсегда... Пусть это будет хорошим знаком для возвращения домой с еще большим золотом".

 

Итальянский олимпиец красиво попросил прощения у жены в Instagram - фото 1
Фото: Instagram Джанмарко Тамбери.

Кьяри была умилена и прокомментировала сообщение с пониманием: "Только ты мог бы превратить это в нечто романтическое".

Ранее мы писали, как во Франции живут украинские олимпийцы. Также организаторы Олимпиады-2024 принесли извинения за "некоторые выступления" на церемонии открытия.

Италия Олимпиада-2024 Легкая атлетика спортсмен романтика

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